Dos Hermanas renueva su Semana Santa en 2026: estrenos, itinerarios y una banda propia en la calle

La Semana Santa de Dos Hermanas presentará significativas novedades en 2026. El histórico Vía-Crucis organizado el primer sábado de Cuaresma por el Consejo de Hermandades y Cofradías y presidido por el Cristo de la Humildad de Montequinto supuso el estreno de una nueva época en la ciudad, que en 2025 incorporó a su nómina de corporaciones que discurren por Carrera Oficial a las Tres Caídas y el Prendimiento.

Las cofradías que ofrecerán las imágenes más novedosas en 2026 serán la de Jesús Cautivo, una de las más carismáticas de la fiesta sacra y que procesiona durante la tarde del Domingo de Ramos, y la del Prendimiento, que repetirá presencia en la calle durante la jornada del Martes Santo y que enriquecerá su guion procesional con cuatro nuevos ciriales y una pértiga y una formación musical propia.

La Virgen de la Esperanza, en su paso de palio. / Álvarez Bonilla

Dos piezas con más de un siglo de historia para la Esperanza

Jesús Cautivo, una de las tallas más veneradas de la ciudad, recorrerá un itinerario distinto al de 2025 con el propósito de implorar al rezo a pie de calle en la popular zona de Casas Baratas. Dos de los estrenos más significativos supondrán un enriquecimiento del ajuar de la Virgen de la Esperanza.

La dolorosa que tallara Antonio Illanes ha sido agasajada en los últimos días con un lamé ejecutado en hilo de oro y seda y con encaje de lino y una mantilla de encaje de Bruselas para su rostrillo. El origen de las piezas, que han sido sufragadas por un grupo de devotos, data de principios del siglo XX y han sido adquiridas en el prestigioso anticuario Epoque Antigüedades de la capital.

Primer plano del lamé elaborado a principios del siglo XX y que enriquecerá el ajuar de la Esperanza. / El Correo

De la misma forma, la Virgen, que aparecerá ataviada con una nueva gargantilla de plata de ley chapada en oro con corales naturales, presentará significativas novedades en su paso de palio, que será enriquecido con dos nuevas jarras medianas de entrevaral que serán elaboradas en el taller de Orfebrería Andaluza de Manuel de los Ríos.

Además, el Señor Cautivo, imponente obra de Antonio Illanes, lucirá un escapulario de nuevo cuño bordado en oro fino y seda según diseño de José Luis Sánchez y que ha sido ejecutado en el taller de bordados Santa Clara. La pieza, que será estrenada el próximo Domingo de Ramos, supondrá un incremento del patrimonio material de la popular cofradía, cuyo titular cristífero aparecerá entronizado en el paso que gubiara Manuel Cerquera y de cuya hechura se cumplen 50 años en 2026.

Un novedoso itinerario

La junta de gobierno que dirige Manuel Muñoz introducirá variaciones en el itinerario con respecto a 2025, ya que los nazarenos trinitarios avanzarán por las calles Ruiseñor, Cisne y Canario antes de adentrarse en la Avenida Virgen de los Reyes con el fin de que sus titulares rieguen de fe la popular zona de Casas Baratas.

Además, la cofradía anticipará 30 minutos su salida y su recogida, por lo que la Cruz de Guía pisará las calles a las 16:30 horas y finalizará su caminar a las 0:00 del ya Lunes Santo. La llegada al callejón Santa Cruz, uno de los puntos más emblemáticos del recorrido, se ha programado a las 19:30 horas.

Detalle de la mantilla de encaje de Bruselas para el rostrillo de la Virgen de la Esperanza. / El Correo

El Prendimiento estrena nueva formación musical

Otra de las corporaciones más activas de la ciudad nazarena en el apartado de novedades es la del Prendimiento, que repetirá presencia en las calles durante la jornada del Martes Santo. El estreno más significativo de la hermandad carmelita será la culminación del frontal de los respiraderos, que han sido elaborados en metal plateado, repujado y cincelado en el taller de orfebrería Juan Lozano e Hijo.

Además, la hermandad presentará cuatro ciriales y una pértiga de nueva factura y un escapulario que portará la Virgen en su mano. La pieza ha sido bordada en hilo de oro fino por el bordador Jesús Campos. A las plantas del Señor será bautizada la Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, que pertenece a la propia cofradía y que aportará las notas musicales tras el Cristo gracias a un grupo de unos 90 músicos.

Además, y en un plano netamente simbólico, un nazareno del cortejo portará 30 monedas de plata que han sido enriquecidas para la ocasión y que representarán la traición de Judas a Jesús. En el futuro, la joven corporación pretende bendecir el resto de imágenes secundarias que tallará el autor del Cristo, José Antonio Navarro Arteaga, y que acompañarán al Señor: un guardia judío, dos romanos y los apóstoles San Juan y San Pedro.