El motivo por el que Los Panaderos no irá de liso este Miércoles Santo y portará una túnica bordada de Málaga

El Señor del Soberano Poder de la Hermandad de Los Panaderos no portará túnica lisa la próxima Semana Santa. Así lo ha anunciado la corporación en sus redes sociales, al indicar que la imagen cristífera portará --de forma extraordinaria-- una túnica bordada en oro sobre tisú de plata, perteneciente a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento de la vecina ciudad de Málaga.

El motivo es bien sencillo: la corporación de la calle Orfila se encuentra este 2026 inmersa en la conmemoración del 425 aniversario fundacional de la Hermandad. De esta forma, buscan engrandecer la estación de penitencia del Miércoles Santo, de hecho, dejará imágenes muy poco habituales, ya que el Señor de Los Panaderos acostumbra a portar vestiduras blancas lisas o, en cambio, una túnica bordada de color morado.

Túnica bordada del Señor del Prendimiento de Málaga. / J. PALACIOS

La hermandad sevillana ha mostrado, a través de una publicación en X, su "más sincero agradecimiento a la corporación malagueña por el magnífico trato recibido, así como por su excelente predisposición y generosidad" al ceder uno de sus enseres en este año tan especial para Los Panaderos.

Túnica estrenada en la Semana Santa de 2007

El desaparecido taller de empleo de la Hermandad del Prendimiento de Málaga, dirigido por José Miguel Moreno, realizó para la Semana Santa de 2007 una nueva túnica para el titular cristífero de la corporación, en esta ocasión, confeccionada en tisú de plata. Se trata de una pieza neobarroca de gran volumen y plasticidad en el tercio inferior, bocamangas y pecho. Las artes ornamentales de esta pieza recogen motivos extraídos de la orfebrería y otros del campo del bordado, tal y como se puede constatar en los grifos y dragones del centro de la pieza.

La sintonía entre estas dos hermandades no es fruto de ninguna casualidad. Los dos misterios representan el mismo pasaje evangélico: el momento de la Pasión de Jesucristo en el que es apresado por las autoridades para ser juzgado tras la traición de Judas Iscariote. Además, las dos imágenes nacen de la gubia de Antonio Castillo Lastrucci, el sevillano data de 1945, mientras el malagueño es posterior, en concreto, fue bendecido en 1960.

Los Panaderos celebra un Vía Crucis extraordinario este viernes

Precisamente, en la tarde de este viernes la Hermandad de Los Panaderos realiza un Vía Crucis extraordinario con la imagen de Nuestro Padre Soberano Poder en su Prendimiento con motivo del 425 aniversario fundacional. El cortejo partirá de la capilla de la calle Orfila a las 19:00 horas para continuar por Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, Cervantes, Plaza de San Martín, Viriato, San Juan de la Palma, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación y José Gestoso, estando prevista la entrada sobre las 23:00 horas.

El acompañamiento musical estará a cargo del grupo de voces graves 'De Profundis'. Para este acto, el Señor viste la túnica bordada realizada por el taller de Mariano Martín Santoja. El exorno floral está compuesto por rosas, claveles, clavellinas, ranúnculos, tulipanes, hipericum y astrantias.