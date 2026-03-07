La Hiniesta retrasará su salida 45 minutos este Domingo de Ramos tras el traslado a Santa Marina

La Hermandad de la Hiniesta retrasará su salida 45 minutos este Domingo de Ramos. El traslado a Santa Marina ha alterado de forma sustancial el recorrido hacia la Catedral. Pese a que solo hay cuatro minutos andando entre San Julian y Santa Marina, esta nueva ubicación evita que la Cofradía tenga que dar rodeos para poder alcanzar la carrera oficial. Por este motivo, la hermandad y el Consejo ya han acordado un reajuste en el horario.

De esta forma, la salida de Cruz de Guía será a las 13:45 horas desde la Iglesia de Santa Marina hacia Plaza del Señor de la Resurrección, calle San Luis, Plaza del Pumarejo y Relator. Continuará por el itinerario habitual. En el Itinerario de vuelta recorrerá la Plaza de San Marcos, calle San Luis y la Plaza del Señor de la Resurrección. La entrada del paso de palio está prevista a las 23:45 horas.

La Paz abrirá el Domingo de Ramos

El recorrido habitual de La Hiniesta desde San Julián comienza hacia el Norte. Lo hace en busca de Madre Dolores Márquez para luego tomar la plaza del Pumarejo, uno de esos puntos míticos del recorrido de la Cofradía que se llenan de público cada año, y así encarar Feria. Todo para tomar Trajano y llegar al Duque, desde donde entran en la carrera oficial, este año en cuarto puesto por segundo año consecutivo.

La mudanza a Santa Marina debido a las obras de reforma de San Julián por su deterioro podría dejar atrás estos enclaves y la corporación podría reducir su discurrir por el barrio y enganchar San Luis con San Blas para tomar ya la calle Feria. El Domingo de Ramos es una de las jornadas más complicadas de la Semana Santa y el orden del día cambiará este año para tratar de encontrar el engranaje perfecto que evite parones y bloqueos en algunos de los puntos más concurridos del Centro.

La Hermandad ha medido con el Consejo de Hermandades y Cofradías los efectos que este cambio puede causar sobre la jornada. El objetivo, como confesaba el presidente de la institución cofradiera en El Correo de Andalucía, era tratar de provocar los menores efectos posibles en el resto de las corporaciones de la jornada "No va a producir ninguna anomalía el Domingo de Ramos", confirmaba Vélez.

"Por aquellas zonas van a tener que pasar muchas procesiones de Domingo de Ramos", insistía el presidente del Consejo, después de reunirse con representantes de corporación que dirige Nicolás de Alba. En realidad, este cambio en el recorrido será temporal. El próximo 2027, la cofradía azul y plata volverá a salir desde San Julián y podrá retomar su recorrido habitual por las calles de su barrio.

Esto provocará que, a diferencia de lo que había pasado en los últimos años, la Hermandad de la Paz, que mantiene su horario de salida a las 13:00, estrene la Semana Santa en solitario como ocurría antes de los cambios en la jornada. Quién tendrá que adelantar su cruz de guía será La Cena, acostumbrada a salir a primera hora de la tarde, a la que los cambios en carrera oficial obligarán a salir a las 14:00.