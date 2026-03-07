Juan de Mesa, del taller de Montañés en Sevilla a la fama mundial: la vida breve del imaginero que esculpió al Gran Poder

"Sé que me estás dando fuerzas, que no te separas de mi lado y que en cada golpe de gubia está tu mano para guiar las mías. Sólo así es factible lo que se refleja en este trozo de madera. Quién sabe si más adelante, con el paso de los años, serás el referente para cientos de miles de cristianos". Estas palabras, escritas por el recordado periodista Fernando Carrasco para su novela El hombre que esculpió a Dios, nos permiten imaginar el instante íntimo y casi sagrado en que Juan de Mesa trabajaba en una de sus imágenes más icónicas: Jesús del Gran Poder.

Corría la segunda década del siglo XVII y Sevilla superaba los cien mil habitantes. La ciudad carecía de plazas y jardines (salvo los de la Alameda), sus calles no destacaban por su limpieza y tampoco contaban con iluminación. Para los hombres de la época, la capital andaluza, que hasta bien entrado el siglo seguiría siendo el boyante centro del comercio con las Indias, se presentaba como un foco de atracción y refugio de maleantes, razón por la que era conocida como Nínive, Babilonia o El Cairo.

A ella llegó en 1606, desde la vecina Córdoba, un joven de 23 años nacido en una familia de pintores. Su nombre era Juan de Mesa y Velasco y, según el historiador del arte y museólogo Enrique F. Pareja López, pudo formarse durante un tiempo en el taller del artista cordobés Francisco de Uceda. No obstante, el hombre que marcaría definitivamente su carrera sería el célebre imaginero Juan Martínez Montañés, de cuyo taller formó parte hasta 1610.

001 El Cristo de la Buena Muerte en una estampa antigua. / Archivo de la Hermandad de los Estudiantes

Una gran religiosidad

Una vez finalizado el período de aprendizaje, Juan de Mesa participó como oficial para los trabajos de su maestro. Y aunque no exista un documento que así lo certifique, se da por hecho que realizó el examen gremial que le permitió trabajar como escultor a partir de 1615. Dos años antes contraería matrimonio con la sevillana María de Flores, residiendo inicialmente en la collación de Omnium Sanctorum.

Jaime Passolas, en su libro Vida y obra del escultor Juan de Mesa, indica que el cordobés vivió en un ambiente de gran religiosidad, influenciado especialmente por las lecturas de los Evangelios, las Epístolas de San Pablo y los escritos de Fray Luis de Granada, e incluso formó parte de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, más conocida como El Silencio.

Su primera imagen documentada es San José con el Niño Jesús, realizada para la orden de los Mercedario Descalzos de Sevilla en 1615. Al año siguiente, Juan y María se trasladarían a la collación de San Martín, siendo uno de los lugares más insalubres de Sevilla donde vivieron hasta la muerte del maestro. Cuenta Pareja López en su trabajo Juan de Mesa: Grandes Autores Andaluces, que es en aquel taller donde recibía a sus clientes, y en el cual se tiene constancia que a fecha del 7 de noviembre de 1616 Mesa tenía tres ayudantes: Lázaro Cano, Juan de Vélez y Pedro Vélez.

El lustro magistral

Entre 1618 y 1623, Juan de Mesa realizó la mayoría de sus grandes obras. La primera fue el Cristo del Amor, en cuya ejecución participaron como oficiales Miguel Dezcurra y Manuel de Morales. Al año siguiente acometió el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, una imagen que, según el investigador Gabriel Anadón, muestra la influencia del Cristo de la Expiración que Marcos Cabrera talló en 1575. En 1620 saldrían de sus manos obras irrepetibles como Jesús del Gran Poder, o el Cristo de la Buena Muerte, encargado por los jesuitas y hoy titular de la Hermandad de los Estudiantes.

A estas seguirían el Jesús Nazareno de Córdoba, el Crucificado de la Misericordia para los Mercedarios Descalzos de Sevilla y el Cristo de la Agonía de Vergara (Guipúzcoa). También destaca en esta etapa el crucificado de la Buena Muerte que se venera en la basílica de San Pedro y San Pablo de Lima (Perú). Una talla que podría contemplarse este próximo otoño en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, dentro de la exposición conmemorativa del 400 aniversario de la muerte del escultor, y que es considerada “gemela” del Cristo del Amor.

002 Cristo de la Buena Muerte de Lima. / Archivo de la Basílica de San Pedro

Últimos años de producción

En los años posteriores, Juan de Mesa, de cuya biografía apenas conservamos datos, tallaría el crucificado de la Misericordia de Osuna (1623), el Cristo de la Vera Cruz del convento sevillano de Santa Isabel (1624) y el Cristo Crucificado del convento limeño de Santa Catalina.

Tan solo diez días antes de morir, el escultor otorgó testamento, documento que nos permite conocer sus últimos trabajos, entre ellos el grupo escultórico de las Angustias de Córdoba, joya realizada en 1627. Según Eloy Domínguez Rodiño, autor del estudio Aspecto humano de Juan de Mesa, por entonces residía en la calle Pasaderas de la Europa, junto a la Alameda de Hércules, una zona especialmente húmeda por su cercanía al Guadalquivir.

Si, como apuntaban los profesores Hernández Díaz y Muro Orejón, Mesa padecía tuberculosis, cobra sentido que el 23 de junio de 1627 sus cuñados Ana de Flores y Antonio de Santa Cruz le traspasaran dos casas en la collación de San Miguel (actual plaza del Duque), un lugar más seco al que el escultor no llegaría a mudarse. Y es que, desgraciadamente, fallecería sin descendencia cinco meses después, siendo enterrado en la iglesia de San Martín.