Francisco Vélez: "Las hermandades de Vísperas nacieron para evangelizar los barrios, en la Semana Santa no cabe nadie"

Francisco Vélez (Sevilla, 1953) enfrenta su última Cuaresma al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Después de años en los que ha enfrentado retos como vivir una Semana Santa con pandemia o la reconfiguración de la carrera oficial, este abogado confiesa con una sonrisa que, a partir de junio, espera tener fines de semana libres y poder viajar tras pasar más de 30 años vinculado a la institución cofradiera.

Pregunta. Uno de los temas con los que ha tenido que lidiar su Junta has sido el reparto de dinero, especialmente con las hermandades de vísperas.

Respuesta. Ese es un tema que hay que solucionarlo, más pronto o más tarde, vamos a tener que resolverlo. Tuvimos un pleno en el que se acordó continuar las cosas como estaban y tendremos una comisión formada por un hermano mayor de hermandades de Viernes de Dolores, uno de sábado de Pasión y uno por cada jornada de la Semana Santa. La comisión sigue viva hasta tal punto que creo que es el martes después de Semana Santa nos vamos a reunir para ver si se puede buscar una solución, trasladarla al pleno de penitencia y ver qué solución se le puede dar. Lo que no sabemos cuál va a ser el alcance de la de la contribución o el resultado de la de la comisión, eso lo tendrán que decidir los hermanos mayores a propuesta de la comisión.

En la Semana Santa de Sevilla no cabe nadie

P. Cada vez son más las hermandades de vísperas y hay algunas que han pedido hacer estación de penitencia a la Catedral. ¿Qué solución se plantea en el Consejo?

R. Las hermandades de Vísperas se erigieron para que evangelizaran en los barrios, para llevar las imágenes, nuestras procesiones, nuestra Semana Santa a los barrios para que también tuvieran su procesión, su hermandad y de alguna manera para captar a aquellos que viven en la periferia y no tienen un encaje si no vienen a sus hermandades del centro. Esa fue la función y el origen. No obstante, en la Semana Santa de Sevilla no cabe nadie. Estamos hablando de una masificación de nazarenos, de una masificación de gente en la calle, que no se cabe. El Domingo de Ramos ya va a empezar a las 16:00, con La Borriquita y va a terminar El Amor después pasada a las 00:00, ¿dónde podemos meter una hermandad? El encaje es muy difícil en casi la totalidad de las jornadas de Semana Santa.

P. Ha pasado ocho años en el cargo, ¿de qué se siente más orgulloso?

R. De tomar decisiones, llevar a la institución y ayudar a las hermandades, en aquellos momentos donde más ha resaltado la tempestad. Llegó una pandemia y no había forma de obtener ni un solo céntimo porque las sillas y los palcos no se podían vender, que son la principal fuente de ingresos. La cosa estaba muy difícil e ideamos una ingeniería económica para ayudar a las hermandades. Me siento satisfecho de aquellas decisiones y de lo que hicimos. También de que, cuando se intentó incrementar el importe de abono de la carrera oficial con el IVA, lo defendimos ante la el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía y lo ganamos, y cuando Hacienda recurrió al Tribunal Económico Administrativo Central, volvimos a ganar. Somos el único Consejo en Andalucía y en España que estamos en el centro de IVA. Me siento feliz también de haber puesto la primera piedra para la reestructuración de los días, para haber mentalizado a las hermandades de que esto no es inamovible. Y me siento muy muy satisfecho del equipo que me ha acompañado durante este tiempo

P. ¿En qué siente que le ha faltado incidir quizás un poco más?

R. Quizás, terminar esta reconfiguración de la Semana Santa de una forma más completa. Hay cosas que quedan por ahí, pero bueno, algo tengo que dejarle al que venga, ¿no? Si no se va a aburrir.