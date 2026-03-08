El 'Gran Hermano' de la Semana Santa de Sevilla de 2026: sensores para medir aforos y cámaras de seguridad en todo el centro

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado ya dos contratos que convierten la Semana Santa de 2026 en la más vigilada de los últimos años. A partir del Domingo de Ramos habrá una treintena de cámaras repartidas por todo el Centro, incluso en la carrera oficial, que contarán además con sistemas de megafonía para lanzar avisos en caso de que se produzca cualquier incidente de seguridad. A esto se añade que el pasado viernes la Junta de Gobierno formalizó un convenio con la empresa lertec Smart Technologies S.L. para desplegar una red de sensores que controlen los movimientos y permitan limitar los aforos.

Este segundo contrato, es un proyecto piloto para la instalación de entre 30 y 40 sensores en la ciudad para medir en tiempo real el flujo de personas en los puntos más destacados del casco histórico durante la Semana Santa.

Los datos de ocupación de la vía pública en Semana Santa servirán al Ayuntamiento, por un lado, para el análisis y toma de decisiones en el ámbito del CECOP por los cuerpos de seguridad, y por otro, para trasladar en tiempo real información de ocupación de la vía pública . Así, como novedad, en la Semana Santa de 2026 los sevillanos podrán conocer, a través de la APP Sevilla, el semáforo de ocupación de dichas vías a fin de facilitar la movilidad peatonal. Estos sensores tan solo captan el número de dispositivos móviles presenten en cada zona monitoreada, sin registrar ningún tipo de dato personal.

Más cámaras instaladas

El Ayuntamiento ha formalizado, además, recientemente un contrato con la compañía Orange para el alquiler de un sistema de videovigilancia como apoyo a la toma de decisiones de la Policía Local durante la celebración de la Semana Santa y también de la Feria de Abril, siguiendo la línea de años anteriores. En esta ocasión, serán 33 cámaras en total, respecto a las 15 del pasado año, en una licitación por valor de 88.000 euros. Es el mayor despliegue que se ha realizado en la ciudad que será coordinado desde el Cecop.

Este 2026 las cámaras estarán colocados en un total de 33 emplazamientos --cada uno con su respectiva cámara y altavoz--, que en Semana Santa se concretan en la Carrera Oficial y su área de influencia.

Este modelo de trabajo con videovigilancia y servicios de megafonía arrancó en 2018 tras los últimos graves incidentes en la Madrugá que se registraron un año antes. Todo el dispositivo está coordinado a través del Cecop.