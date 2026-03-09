Un Cristo del siglo XVII se une a la nómina de procesiones de la Semana Santa de Écija

La Semana Santa de Écija sumará en 2026 a su nutrida nómina de procesiones una talla del siglo XVII y atribuida al genial imaginero Alonso de Mena, uno de los iconos del Barroco de Granada. La imagen que se estrenará en la calle será el venerado Santísimo Cristo de las Penas, uno de los titulares de la agrupación parroquial de nombre homónimo. El Señor, del que sólo se ejecutó el torso y que responde a la iconografía tradicional de los Cautivos de busto para retablo, aparecerá entronizado el próximo Sábado de Pasión en el paso de la Custodia del Corpus Christi de la ciudad. El Cristo, que se presenta con las manos entrelazadas en claro gesto de actitud suplicante, renovará una jornada huérfana de cofradías desde que El Olivo se integrara en el Domingo de Ramos.

Imagen del portentoso Señor de las Penas. / Cedida por la agrupación

La junta directiva del colectivo ultima los detalles de su primera e histórica salida procesional el próximo Sábado de Pasión. El Señor partirá desde una carpa efímera instalada para la ocasión en la calle Santísimo Cristo de las Penas desde las 19:00 horas y avanzará en su itinerario a los sones de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Columna y Azotes de Écija. Su recogida será en el interior de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, sede de la asociación, y se ha programado a las 22:00 horas.

Un estreno tras dos años de preparativos

La Agrupación Parroquial de las Penas fue erigida en 2024 y desde entonces ha avanzado en la configuración de un cortejo que lucirá en la calle con enseres cedidos por otras corporaciones. El paso en el que irá entronizado el Cristo, que hasta la fecha presidía el tradicional Vía-Crucis de Cuaresma, es el que expone a la Custodia durante el desfile del Corpus Christi. Además, la popular hermandad de Santiago cederá los cuatro faroles de las esquinas del paso y la cofradía de María Auxiliadora aportará los dos candelabros que irán en el centro de la escena.

El Cristo de las Penas es una de las imágenes más veneradas de la ciudad y preserva una fe que se ha regado durante siglos. Fue gubiado en 1644 y, según los últimos estudios a los que ha sido sometido, obedece a los trazos del genial e insigne imaginero granadino Alonso de Mena. En su rostro lucirá las potencias plateadas que restauró recientemente la agrupación.

Primer plano del impactante Señor de las Penas. / Cedida por la agrupación

El futuro misterio de las Tres Caídas, en fase de ejecución

Con la primera salida procesional del Señor, la agrupación avanza en su camino de consolidación hacia la proclamación como hermandad de penitencia de pleno derecho. Sus otros titulares son la Virgen de la Salud, obra de Francisco Arredondo de 2020 y que no procesiona, y el Cristo de las Tres Caídas, que, según ha podido saber El Correo de Andalucía, finalizará Juan Manuel Montaño en 2027. El segundo titular cristífero representará la escena de las tres caídas camino del Calvario y presidirá un misterio cuyo boceto ya ha sido diseñado por el propio Montaño y que integrarán hasta siete figuras secundarias.

Primer plano de la Virgen de la Salud, que aún no procesiona. / Inma Bañuelos

En la futura composición del misterio aparecerán dos mujeres hebreas, un bebé, un centurión romano, un soldado romano, Simón de Cirene y la Verónica, que portará el paño que impregnó el rostro de Jesús. Los plazos para completar el misterio no se han definido, ya que el objetivo de 2027, en el que se cumplirá el plazo mínimo exigido de tres años para adquirir el título de hermandad que requieren las Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, es bendecir entonces al Señor de las Tres Caídas.

Un cortejo en fase de crecimiento

Los cálculos de la joven agrupación, que estrenará trajes de pertiguero y acólitos de nuevo cuño y los faldones y respiraderos de la canastilla, es que integren el cortejo unos 40 hermanos de luz que escribirán una nueva página en la historia de la Semana Santa de Écija.