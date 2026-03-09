La Hermandad de La Paz recupera su "tradición" del Domingo de Ramos: los nazarenos de El Porvenir abrirán en solitario la Semana Santa

Las puertas de la parroquia de San Sebastián han sido las que durante años abrieron la Semana Santa. Las jacarandas moradas, las capas blancas y las manos de los niños pidiendo caramelos y estampitas atestan la calle Río de la Plata cada mediodía de Domingo de Ramos para que ver al fiscal de cruz de la Hermandad de la Paz cruzar los primeros metros del atrio y convertirse en el primer nazareno de la Semana Santa.

Los cambios en el orden de la jornada fomentados por el Consejo de Hermandades y Cofradías para agilizar el tránsito de las corporaciones del día por la carrera oficial provocaron en 2023 que la Hermandad de El Porvenir compartiera horario de salida con la Hermandad de la Hiniesta. Esta situación se ha repetido en los años siguientes, incluso estaba previsto para 2026, sin embargo, el traslado de los de San Julián ha alterado los planes.

El traslado a Santa Marina por las obras en su sede canónica ha provocado que la Cofradía azul y plata haya retrasado su salida 45 minutos para salir a las 13:45. Los cambios, acordados con San Gregorio para no afectar a los recorridos del resto de corporaciones, llevan a la Hermandad por la Plaza del Señor de la Resurrección, calle San Luis, Plaza del Pumarejo y Relator, para continuar su recorrido habitual.

Nuevo recorrido de La Paz

Concepción Rubio, hermana mayor de La Paz, explica a El Correo de Andalucía que hay una "tradición de que los nazarenos blancos de El Porvenir abran la Semana Santa". Sin embargo, reconoce que su corporación entiende que, "aunque esté en el imaginario colectivo", "la jornada tiene unas necesidades" y sostiene que desde su Hermandad mantiene el horario "tanto por el discurrir del Domingo de Ramos como por el de la Cofradía".

Aunque la jornada haya adelantado su horario en media hora, la Hermandad de la Cena, que hasta ahora era la quinta, ha pasado a ser segunda. La corporación de Los Terceros tiene un tiempo de paso de una media hora, por lo que los cambios en los tiempos de la Hermandad son de apenas dos minutos. Este motivo ha provocado que la Cofradía haya decidido mantener su horario habitual de salida.

Este no será el único cambio de la jornada. La propia Hermandad de la Paz alterará su recorrido, tanto a la ida como a la vuelta. A la ida, el tiempo por el barrio se alarga unos 100 metros con objetivo de acelerar la salida de los nazarenos, tiempo que recuperarán al tomar la calle Harinas, ya en el Arenal. A la vuelta, la corporación recortará su camino y tomará Brasil para llegar directamente a Río de la Plata.

Cambios del Domingo de Ramos

El primer día de la Semana Santa es una de las jornadas más complejas. En los últimos tres años los cambios han sido una constante para tratar de encontrar la fórmula ideal para provocar la menor cantidad de problemas posibles en el centro de la ciudad y en el paso por la carrera oficial. El Consejo ha probado distintas fórmulas y las hermandades esperan el resultado de este año y la decisión de la próxima Junta Superior.

Tras los cambios, este año el Domingo de Ramos quedará configurado de la siguiente manera: La Borriquita, Hermandad de la Cena, Hermandad de Jesús Despojado, Hermandad de la Hiniesta, Hermandad de la Paz, Hermandad de San Roque, Hermandad de la Estrella, Hermandad de la Amargura y Hermandad del Amor. Todo para evitar los habituales cuellos de botella en la Catedral y el entorno de la Plaza de San Francisco.