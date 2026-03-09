La hermandad de San Pablo, la primera que cambiará su recorrido por las obras de la Encarnación

Tras la última reunión con el Cecop el pasado miércoles, la hermandad de San Pablo ha sido la primera en comunicar algunos cambios en su Estación de Penitencia de cara a la Semana Santa de 2026. Las modificaciones afectan a tres tramos de su itinerario de vuelta tras realizar la estación de penitencia en la Catedral. Estos cambios que afectarán a la jornada del Lunes Santo responden a los efectos de las obras del tranvibús.

Estos son los cambios de recorrido

El primer tramo que sufre variaciones en el recorrido, es el relacionado a la Plaza de la Encarnación y la calle Imagen. Se suprime el paso por Plaza de Jesús de la Pasión, calle Lineros, calle Puente y Pellón, Plaza de la Encarnación y calle Imagen. El nuevo itinerario será, tras la salida de la calle Francos, por Cuesta del Rosario, calle Jesús de las Tres Caídas, calle Odreros, calle Boteros, calle Sales y Ferré y Plaza del Cristo de Burgos, para retomar el recorrido habitual por la calle Almirante Apodaca.

Aunque este no es el único cambio. La segunda modificación del recorrido de la hermandad es la supresión del paso por las calles Escuelas Pías, Gallos, Butrón y Verónica. En su lugar, el itinerario de llegada al Santuario de los Gitanos se realizará por las calles Jáuregui y Valle.

Noticias relacionadas

Finalmente, el último cambio en el recorrido de la Hermandad será desde la salida del Santuario de los Gitanos hasta la calle Venecia. El nuevo itinerario discurrirá por la calle María Auxiliadora, la avenida José Laguillo y la calle Pérez Hervás, enlazando nuevamente con la calle Venecia.