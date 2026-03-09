La hermandad de San Pablo, la primera que cambiará su recorrido por las obras de la Encarnación
La hermandad del Cautivo de San Pablo anuncia que alterará su itinerario de regreso pese a que en la reunión del Cecop se confirmó que el cajón de obras se adaptaría para dejar espacio suficiente
Lucía Rubio
Tras la última reunión con el Cecop el pasado miércoles, la hermandad de San Pablo ha sido la primera en comunicar algunos cambios en su Estación de Penitencia de cara a la Semana Santa de 2026. Las modificaciones afectan a tres tramos de su itinerario de vuelta tras realizar la estación de penitencia en la Catedral. Estos cambios que afectarán a la jornada del Lunes Santo responden a los efectos de las obras del tranvibús.
Estos son los cambios de recorrido
El primer tramo que sufre variaciones en el recorrido, es el relacionado a la Plaza de la Encarnación y la calle Imagen. Se suprime el paso por Plaza de Jesús de la Pasión, calle Lineros, calle Puente y Pellón, Plaza de la Encarnación y calle Imagen. El nuevo itinerario será, tras la salida de la calle Francos, por Cuesta del Rosario, calle Jesús de las Tres Caídas, calle Odreros, calle Boteros, calle Sales y Ferré y Plaza del Cristo de Burgos, para retomar el recorrido habitual por la calle Almirante Apodaca.
Aunque este no es el único cambio. La segunda modificación del recorrido de la hermandad es la supresión del paso por las calles Escuelas Pías, Gallos, Butrón y Verónica. En su lugar, el itinerario de llegada al Santuario de los Gitanos se realizará por las calles Jáuregui y Valle.
Finalmente, el último cambio en el recorrido de la Hermandad será desde la salida del Santuario de los Gitanos hasta la calle Venecia. El nuevo itinerario discurrirá por la calle María Auxiliadora, la avenida José Laguillo y la calle Pérez Hervás, enlazando nuevamente con la calle Venecia.
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Eugenia Martínez de Irujo: 'Mi madre era muy libre, pero tenía un enorme sentido de la responsabilidad
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
- Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 8 de marzo de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 7 de marzo de 2026