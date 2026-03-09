Agenda cofrade
Sevilla llega al Domingo de Laetare con la cercanía ya palpable de la Semana Santa
Una semana en la que la Esperanza de Triana, regresa a su templo, en la que la Centuria ensaya tras el septenario de la Macarena o el Soberano Poder de San Gonzalo recorre las calles de la feligresía en Via-Crucis
El carrusel de cultos sigue su discurrir en una Cuaresma que hasta ahora siguen llenando templos y calles en vísperas de la Semana Santa. Al ajetreo habitual hay que sumar el montaje de numerosos pasos en los templos y los últimos días de reparto de papeletas y fabricación de túnicas.
La que concluye con el Domingo de Laetare es una semana en la que pisan las calles grandes devociones de la ciudad y otras tantas presiden cultos en su honor. El cabildo de toma de horas del domingo en la Capilla Real, marcará el comienzo oficial de las vísperas de la Semana Santa.
Via Crucis y traslados externos
Via Crucis del Soberano Poder de San Gonzalo el 13 de marzo de 19:00 a 22:30 horas, recorrido a confirmar.
Via Crucis del Cristo del Mayor Dolor del Dulce Nombre 13 de marzo a las 19:15 a 21:30 horas por el siguiente recorrido: Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Eslava, Santa Clara, Santa Ana, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas y plaza de San Lorenzo.
Via Crucis del Cristo de la Conversión de Montserrat el 14 de marzo de 18:20 a 21:45 horas por el siguiente recorrido:risto del Calvario, Canalejas, Rafael González Abreu, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, Alfonso XII, plaza de la Campana, Tetuán, Rioja, plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo y Cristo del Calvario.
Via Crucis del Cristo de la Lanzada el 14 de marzo de 19:00 a 20:45 horas por el siguiente recorrido: Plaza de San Martín, Divina Enfermera, plaza de la Europa, Correduría, Quintana, Marco Sancho, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedras y plaza de San Martín.
Via Crisis del Cristo de la Caridad de San José Obrero el 14 de marzo de 19:00 a 21:00 horas por el siguiente recorrido: Samaniego, Arroyo, Pinta, Jabugo, San Juan Bosco, Antonio Filpo Rojas, Samaniego, Padre Isla, Guanahaní, Imaginero Luis Álvarez Duarte, Nicasio Gallego, Iriarte y Samaniego.
Via Crucis del Cristo de la Salud de San Bernardo el 14 de marzo de 20:30 a 22:30 horas por el siguiente recorrido: Santísimo Cristo de la Salud, Alonso Tello, Marqués de Estella, Santo Rey, San Bernardo, Gallinato, Santísimo Cristo de la Salud.
Traslado de regreso de la Esperanza de Triana el 15 de marzo de 11:45 a 13:30 horas por el siguiente recorrido: Pelay Correa, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Rodrigo de Triana, Fabié y Pureza.
Via Crucis del Cristo de la Cruz de la Barzola el 15 de marzo. Recorrido y horario por confirmar.
Celebración Septenarios, Quinarios y Triduos:
Septenario a la Esperanza Macarena del 8 al 14 de marzo a las 19:30 horas. Función Principal el 15 de marzo a las 12:00 horas.
Septenario a la Esperanza de Triana del 8 al 14 de marzo a las 19:30 horas. Función Principal de Instituto el 15 de marzo a las 09:30 horas.
Quinario al Cristo de la Resurrección del 9 al 13 de marzo a las 20:30 horas. Función Principal de Instituto el 14 de marzo a las 13:00 horas.
Quinario al Cristo Cautivo del Juncal del 10 al 14 de marzo a las 19:00 horas. Función el 15 de marzo a las 12:00 horas.
Quinario al Cristo de la Paz de Rochelambert del 10 al 14 de marzo a las 19:30 horas. Función el 15 de marzo a las 12:30 horas.
Quinario al Cristo de Pasión y Muerte del 10 al 14 de marzo a las 20:00 horas. Función el 15 de marzo a las 13:00 horas.
Quinario al Señor de Salud y Remedios de Bellavista del 10 al 14 de marzo a las 20:00 horas. Función el 15 de marzo a las 13:00 horas.
Quinario a Jesús de la Salud de Los Gitanos del 10 al 14 de marzo a las 20:15 horas. Función Principal de Instituto el 15 de marzo a las 11:30 horas.
Besapiés y Besamanos:
Besapiés al Cautivo de Santa Genoveva el 13 de marzo de 8:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 19:15 horas.
Besapiés al Cristo del Mayor Dolor del Dulce Nombre el 13 de marzo 10:00 a 13:00 horas, el 14 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y el 15 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.
Besamanos a la Virgen del Valle del 13 al 15 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Besamanos a la Virgen de la Estrella el 14 de marzo de 10:00 a 20:00 horas y el 15 de marzo de 11:30 a 20:30 horas.
Besapiés al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel el 14 y 15 de marzo de 10:30 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas.
Besamanos al Cautivo de San Pablo el 14 de marzo de 12:00 a 18:30 horas y el 15 de marzo de 12:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas.
Besapiés al Cristo de la Salud de San Bernardo el 14 de marzo de 18:00 a 19:30 horas y el 15 de marzo de 10:00 a 19:45 horas.
Besamanos a la Virgen de los Desamparados el 15 de marzo de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas
