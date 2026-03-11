Las claves de la Semana Santa de Sevilla 2026: estos son todos los cambios de horario y recorrido de las hermandades

Los cambios de horarios y recorridos se multiplican esta Semana Santa. La propuesta de alteraciones, a la que ha podido acceder El Correo de Andalucía, será aprobado este domingo por las hermandades de penitencia en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de la calle San Gregorio. Esta será una Semana Santa de programa y móvil en mano para hacer frente a cambios en todas las jornadas a excepción del Viernes Santo.

Sin duda, una de las jornadas que sufrirá más alteraciones será el Domingo de Ramos. El adelanto de media hora y los cambios de posición de hermandades afectan directamente a los horarios y los recorridos de corporaciones que, como La Paz, han decidido alterarlos. Para llegar a la Campana a las 15:55, La Cena adelantará su salida a las 14:00. Además, San Roque y La Estrella adelantan media hora su salida. A esto se suma el traslado de La Hiniesta a Santa Marina.

Mención especial merecen las obras del tranvibús en Las Setas. Pese a que desde el Cecop se señalaba a El Correo de Andalucía que las corporaciones solo tendrían que realizar un "pequeño zigzag" para poder pasar por un pasillo de ocho metros de ancho, San Pablo, que ya lo había anunciado, y Los Servitas han decidido alterar su recorrido para evitar el cajón de obras, que estará retranqueado para el discurrir de las hermandades.

El Martes y el Miércoles Santo vuelven al foco

El Martes Santo las hermandades tratarán de cumplir para mantener esta configuración en los años venideros. Este compromiso supone una serie de esfuerzos. Para ello, San Esteban saldrá dos horas y 50 minutos antes y La Candelaria dos horas y media antes. Los Estudiantes saldrá 20 minutos antes, mientras que Santa Cruz lo hará 15 minutos después y cambiarán su recorrido de ida, Además, el Cerro vuelve a su vuelta de 2023.

El Miércoles Santo cumple su segundo año en un trienio de pruebas para tratar de encajar la jornada. El paso será: Carmen, Buen Fin, Sed, San Bernardo, Lanzada, Baratillo, Panaderos, Cristo de Burgos y Siete Palabras. Para ello, El Carmen adelanta su salida 15 minutos y El Buen Fin lo hará 50 minutos antes. Además, La Sed cambia su recorrido de vuelta y entrará una hora y media más tarde, mientras que San Bernardo retrasará su entrada 50 minutos.

El adelanto de 15 minutos sobre el horario de La Madrugá y el retraso del Jueves Santo es otro de los grandes cambios en la configuración de la Semana Santa 6. Las últimas cofradías de este día retrasan su venia en la Plaza de La Campana, mientras las primeras de La Madrugá adelantarán sus salidas para acceder antes al recorrido oficial.

Adelanto del Jueves Santo y la Madrugá

Los Negritos y Las Cigarreras no experimentan cambios respecto a 2025, mientras la Exaltación adelanta 25 minutos su salida, pasando a poner su cruz de guía en la calle alrededor de las 15:30, mientras antes lo hacía al filo de las cuatro de la tarde. Estas tres primeras hermandades en pasar por la carrera oficial no modifican su hora de venia en La Campana. Sin embargo, el resto de corporaciones retrasarán varios minutos su entrada en el recorrido oficial.

Montesión entrará tres minutos más tarde, ahora lo hará a las 19:28, aunque su horario de salida de su capilla no varía. La Quinta Angustia sí saldrá a la calle seis minutos más tarde y, por consiguiente, entrará en Campana también seis minutos después, en concreto a las 20:16. El Valle saldrá cinco minutos más tarde y entrará en la carrera nueve más tarde, a las 20:54. Por último, Pasión retrasa también su salida del Salvador unos cinco minutos y entrará en Campana a las 21:36.

El adelanto de la jornada de La Madrugá en 15 minutos provocará que tanto El Silencio y El Gran Poder adelanten sus salidas, pasando a hacerlo a las 00:45 y las 00:35 respectivamente, mientras antes ambas corporaciones ponían sus cruces de guía en las calles a la una en punto de la madrugada.

Más alteraciones

En cambio, otras como La Macarena mantiene su salida a las 00:00 aunque entrará en Campana hasta 45 minutos antes este año y, además, recupera el tránsito por la calle Correduría en vez de tomar directamente la Alameda, como hacía estos últimos años. Misma tónica en El Calvario y Los Gitanos que seguirán saliendo a la misma hora, por su parte, la Esperanza de Triana sí adelanta alrededor de 15 minutos.

Más allá de la alteración que platea Los Servitas por las obras de las Setas, el Sábado Santo, la mayoría de cambios serán mínimos para poder cumplir con lo acordado en el Consejo. Sin embargo, La Trinidad adelantará su salida 25 minutos y amplían levemente su recorrido para pasar por la calle Puñonrostro.

Además, algunas hermandades como San Gonzalo o el Beso de Judas realizarán cambios mínimos en sus horarios o recorridos para poder ajustarse a las necesidades de la jornada. Algo similar ocurre en La Madrugá con La Macarena, que pasará por el arco a la ida y a la vuelta, o el Domingo de Resurrección, cuando La Resurrección adelantará su salida 15 minutos para cambiar su recorrido de ida y realizar una visita a Los Javieres en su nueva sede.