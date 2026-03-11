La Sed evita limitar el número de nazarenos este año: "Hemos incorporado las solicitudes online para adelantarnos"

A escasas dos semanas del inicio de la Semana Santa, las hermandades ultiman el reparto de sus papeletas de sitio. En el punto de mira vuelve a estar el crecimiento de los cortejos y el consiguiente efecto en la configuración de la mayoría de jornadas. La corporación de La Sed del barrio de Nervión ha introducido cambios en el procedimiento de reparto de papeletas de sitio para evitar la limitación de hermanos de luz en el tramo del palio, como ocurriese el pasado año.

El diputado mayor de gobierno de la hermandad, Pedro Antonio Ruiz, ha detallado --en declaraciones a El Correo de Andalucía-- que evitarán a toda costa este 2026 imponer los conocidos numerus clausus. La Sed ha incorporado ahora las solicitudes previas vía online de los puestos de la cofradía para todos los hermanos. "El año pasado en los dos últimos días de reparto llegaron casi 200 personas pidiendo ir en el palio y nos vimos obligados a derivarlos al tramo del Cristo", ha comentado Ruiz. Igualmente, explicaba que no era posible reordenar los tramos de la hermandad al estar la organización de la estación de penitencia muy avanzada en ese momento.

La decisión molestó a muchos hermanos, especialmente, aquellos que presentaban mayor antigüedad y se vieron obligados a marcharse al tramo del Santísimo Cristo de La Sed. Esta vez la solicitud previa permitirá ordenar a todos los hermanos que deseen acompañar a la Virgen de la Consolación siguiendo ese orden de antigüedad. Por tanto, los hermanos que se tendrán que marchar al Cristo --en caso de saturación de hermanos en el palio-- serán los de nuevo ingreso: "En la última jura han entrado casi 50 hermanos nuevos que, a buen seguro, harán aumentar el cortejo de nazarenos".

Los responsables de esta hermandad temen que "algunos hermanos vengan estos días y desconozcan los cambios" y, por tanto, se desencadene algún malentendido, aunque aclaran que serán comprensibles en la medida de lo posible. De todos modos, aseguran que no se repetirá la situación del año pasado cuando comunicaron los últimos días de reparto que no se expediría "ninguna papeleta más" en el cortejo de Virgen.

Alrededor de 1.500 nazarenos sacarán cirio el Miércoles Santo

La Hermandad de La Sed ha contabilizado a fecha de este miércoles un total de 1.520 papeletas de sitio de nazarenos de luz a través de la reserva online. No obstante, la suma de costaleros, capataces, monaguillos y auxiliares alcanza las 2.000 en total. "Los números están en unos parámetros similares al año pasado", ha destacado el diputado mayor de gobierno de La Sed. Sin embargo, no descarta un leve incremento del 10% sobre el conteo de 2025 tras las recientes juras de hermanos.

En estos últimos años, han registrado en Nervión más solicitudes en el tramo del paso de palio "descompensado la cofradía", a pesar de presentar tradicionalmente "más tirón" por el Cristo de La Sed en las filas de la hermandad. Un extremo que achacan al reclamo del nuevo manto de la Virgen de la Consolación, los crecientes rumores de Coronación Canónica de la imagen mariana, incluso el incremento de la popularidad de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz, que acompaña al crucificado: "se pasaron muchos del tramo del Señor al palio para ir detrás de la banda en el primer tramo".

La Estrella, San Gonzalo o Los Estudiantes superan las 2.000 papeletas

Otras corporaciones como La Estrella y San Gonzalo se encuentran también estos días sacando papeletas llegando a superar las 2.000 expedidas a pesar de estar aún a mitad de semana. Por su parte, Los Estudiantes tendrá el reparto la semana que viene aunque la estimación, fruto de las reservas online, apunta a "una tendencia ascendente del número de nazarenos".

Su hermano mayor, José Ignacio del Rey, ha comentado a El Correo de Andalucía que se espera un aumento del número de penitentes que "incluso podría rozar las 400 personas", tras igualarse solo en las reservas online la cifra de 2025 cuando salieron 350 personas portando cruces. El total de reservas de papeletas este año se sitúa en unas 2.000 a fecha de este miércoles, aunque Del Rey afirma que la cifra "podría subir más" tras el reparto presencial que tendrá lugar entre el lunes y sábado de la próxima semana. Se trata de unos datos que apuntan a un nuevo año de récord en la longitud de los cortejos de la Semana Santa de Sevilla.