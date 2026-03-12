El alcalde asegura a las hermandades una vía de ocho metros de ancho entre las obras de las Setas esta Semana Santa

Las obras de las Setas de la Encarnación no afectarán a las hermandades dentro de dos semanas. Era una de las principales preocupaciones para las cofradías de cara a esta Semana Santa, pero el alcalde, José Luis Sanz, ha visitado este jueves los trabajos y ha confirmado la decisión del Cecop de asegurar el discurrir de los pasos. "El avance de las actuaciones en pavimentación y adoquinado garantizan que la ejecución de esta infraestructura no va a tener apenas interferencia para el paso de las hermandades en la próxima Semana Santa", ha asegurado. Se asegurará una vía de paso de ocho metros de ancho.

Sanz ha supervisado a pie de obra los trabajos de construcción del carril bus segregado para BTR Santa Justa-Plaza del Duque en el tramo de la Plaza de la Encarnación. Se ha acordado "habilitar anchos de calzada superiores a los ocho metros en puntos clave como la calle Escuelas Pías, la calle Imagen y los cuatro sectores de la Plaza de la Encarnación, por lo que estas obras no serán obstáculo para las cofradías".

El primer edil popular ha recordado que la planificación técnica de la obra contaba con que esta fuese adaptada específicamente para el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 5 de abril. "Hemos actuado con previsión desde el Ayuntamiento y hemos coordinado este periodo clave con la dirección de la obra", ha proseguido explicando Sanz.

El pavimento provisional de hormigón en la zona de las Setas "está listo", mientras que el enclave Encarnación/Laraña "ya se encuentra finalizado con pavimento de adoquín, que se encuentra en fase de fraguado". Para la zona de la Encarnación "se ha habilitado un pavimento provisional de hormigón liso para garantizar la estabilidad del suelo". Las obras, que comenzaron el pasado 18 de septiembre de 2025, "avanzan según el cronograma previsto".

El planteamiento del Cecop para las Setas

"Se han propuesto varias alternativas, la principal es que se van a retirar los kioscos de la Encarnación y se va a dejar un cajón de obra con acopio de materiales de los trabajos del Tranvibús, pero se va a dejar libre prácticamente toda Imagen", informaron fuentes del Cecop a El Correo de Andalucía. Esto facilitará el paso de las distintas corporaciones por la zona, que no tendrán que alterar sus recorridos.

Aunque fuentes de Fiestas Mayores apuntaron que las hermandades que pasan por la zona tendrán que hacer "un pequeño zigzag" para evitar el cajón. Esto permitirá que la calle alcanzará los ocho metros de ancho, por lo que podrán pasar tanto las propias hermandades, como el público que acuda a disfrutar de las mismas. De esta forma, no será necesario alterar el recorrido de los cortejos por la zona.

Fuentes de las hermandades afectadas consultadas por El Correo de Andalucía confirmaron que las directrices del Consejo son "continuar con normalidad" y mantener el recorrido habitual por Imagen y Laraña. "El cajón no se quita", sostienen estas voces, que detallas que se abrirá un paso "a derecha o izquierda como vía de evacuación". Además, apuntaron que "si es un verdadero obstáculo, habrá que hacer otra cosa".

El Ayuntamiento se había comprometido con el Consejo de Hermandades en "minimizar" al máximo los efectos de esta obra en el discurrir de las hermandades. "Las hermandades pasarán durante unos metros por una zona en la Encarnación un poquito más acotada, no será mucho", aseguraba su presidente, Francisco Vélez a este medio, para puntualizar que los problemas se reducen a 80 metros.