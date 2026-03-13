Más aseos públicos en la Semana Santa de Sevilla: 16 baños portátiles en el entorno de la Carrera Oficial

La Semana Santa de Sevilla contará este año con más aseos públicos en el entorno de la Carrera Oficial. Este servicio se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años por la elevada demanda existente especialmente para el público asistente a la Madrugá. En este 2026 serán un total de 16 baños portátiles en una decena de puntos.

Concretamente, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los servicios relacionados con los baños portátiles en Semana Santa por un importe de 11.000 euros. Se instalarán aseos públicos distribuidos en diferentes puntos del entorno de la Carrera Oficial, con servicios separados para hombres, mujeres y personas con discapacidad.

Habrá tres módulos en el Archivo de Indias, la Plaza de la Encarnación y la Plaza Nueva. En este último emplazamiento, estarán ubicados en la acera más cercana a Méndez Núñez y en la calle Jaén a causa de las obras que afectan a la céntrica plaza. Por otro lado, habrá dos casetas de baños portátiles en la calle Federico Sánchez Bedoya y en el Jardín de Cristina. Finalmente, el sector del Puente de Triana y la Plaza Jerónimo de Córdoba dispondrán de un único módulo.

Más que el año pasado

Este reparto anunciado por el Ayuntamiento de Sevilla supone un incremento respecto a los aseos instalados en la última Semana Santa. e han colocado módulos de aseos en ocho ubicaciones de la ciudad. En 2025 se distribuyeron por ocho ubicaciones además de otros dos puntos extra que se instalaron sólo durante la Madrugá.

El dispositivo de este año además incorpora nuevos sistemas de cámaras, altavoces y sensores en todo el centro de la ciudad, especialmente en el entorno de la Carrera Oificial.