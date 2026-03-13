Una Dolorosa inédita de Murillo: pieza central de la exposición sobre la Esperanza de Triana en la Fundación Cajasol

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan 17 días para el Domingo de Ramos, y la ciudad lo sabe. Con la mañana ya avanzada en el centro de la ciudad, el montaje de los palcos de la Plaza San Francisco encara ya su recta final. Desde este jueves 12 de marzo hasta el próximo 1 de abril, la Fundación Cajasol acoge la exposición "Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana".

La exposición muestra, por primera vez, el patrimonio pictórico custodiado por la cofradía de la Esperanza de Triana, con un conjunto de piezas que abarca distintos siglos en el tiempo. La novedad de esta exposición, es, sin duda, una Dolorosa vinculada a la producción de Bartolomé Esteban Murillo. No es por tanto, nada asombroso, que esta exposición se encuentre en la sala Murillo del recinto.

La obra de la Dolorosa es un lienzo inédito que se exhibe al público. Está vinculado al artista sevillano tras haber sido estudiada por el catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Enrique Valdivieso González. La Virgen aparece con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de dolor sereno. La figura central del lienzo resalta de entre la penumbra con la combinación de los tonos rojos de la túnica y azules del manto.

Una exposición dividida en tres partes

La exposición consta de tres partes. En primer lugar, bajo el título, "Patrimonio Conservado y Adquirido", situado en la planta baja, es un viaje al pasado por los siglos XVI al XVIII. La más antigua obra situada en esta sala es una tabla de la Asunción de la Virgen, atribuida al círculo de Pedro Machuca, así como la Dolorosa, que se encuentra en el inicio de la sala.

Como si de una transformación de lugar se tratara, la otras dos partes de la exposición se encuentran en la planta superior de la sala. Una sala de "esperanza". Con el nombre de "Muro de Esperanza", esta segunda parte de la exposición consta de una selección de carteles que han anunciado la estación de penitencia de la hermandad de la Esperanza a lo largo de los años, así como las grandes efemérides vividas a lo largo de los últimos años.

La muestra de esta segunda parte de la exposición demuestra la evolución del arte contemporáneo. Del primer cuadro, fechado en el año 1984 de Francisco Maireles, cartel de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza hasta el cartel de la Semana Santa de la hermandad del año 2026 del artista Pedro Oliva. Este último cartel muestra el perfil de la Esperanza de Triana en unos tonos verdes con un contraste de rosa y blanco. Un verde que realza ese color esperanza tan representativo para la hermandad de las Tres Caídas.

Un hermandad tan vinculada a la abuela Santa Ana no ha dejado tampoco fuera de sus muros a una pintura realizada en el año 2020 por el pintor Raúl Berzosa. Esta pintura muestra a Santa Ana con la Virgen niña. Este inicio muestra el paso de una virgen niña a una Esperanza que recorre Sevilla la madrugá del Viernes Santo.

Por último, en un espacio más pequeño en relación con las otras salas, la hermandad no ha querido pasar la oportunidad para recordar la Misión de la Esperanza, celebrada el pasado mes de octubre, en la que la virgen visitó los barrios más humildes de la ciudad. Por ello, esta tercera parte, titulada "Misión de la Esperanza", tiene como protagonista el cartel anunciador de este acto realizado por el artista Manolo Cuervo. Además, este espacio recoge una serie de fragmentos escritos o contados por altas esferas de ciudad, como Antonio Pulido Gutierrez, Presidente de la Fundación Cajasol, pasando por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz hasta incluso declaraciones del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todos relacionados con la Esperanza.

Una sala llena para mirar a la Esperanza

La exposición abre sus puertas en horario de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas de lunes a domingo con entrada gratuita hasta el próximo 1 de abril, coincidiendo con el Miércoles Santo. El público tenía gran expectación por esta exposición, ya que, tan solo al inicio de la jornada, ya se encontraba la sala llena. Público de todas las edades que muestra que la Esperanza de Triana no entiende de números.

Mientras algunos paseaban en silencio por las distintas salas, un grupo de mujeres comentaba en voz alta cada una de los carteles anunciadores de las distintos años, comentando si la expresión de la virgen era la misma o algo más seria, incluso opinando que en algunas muestras "el Cristo está muy conseguido". No eran expertas del arte, sino expertas de tradición y de fe.