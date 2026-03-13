El plan de reparto de las subvenciones a las bandas de Sevilla se mantendrá pese a la polémica: "No daremos marcha atrás"

El Ayuntamiento mantendrá la subvención municipal por libre concurrencia a las formaciones musicales de Semana Santa. Así lo ha aclarado el delegado del área de Fiestas Mayores, Manuel Alés, rechazando iniciar el expediente de modificación presupuestaria --que pedía el PSOE-- para que dicha subvención pase a ser nominativa, como ocurría hasta el año pasado. El Gobierno local, con este cambio en las cuentas de 2026, busca ampliar el acceso a las ayudas para que todas las formaciones musicales se beneficien y no quede reducido solo a las que forman parte del Consejo de Bandas.

Este cambio se concreta en la modificación de las subvenciones que en 2026 han pasado de ser nominativas a libre concurrencia. Las de carácter nominativo se realizan por concesión directa, mediante un convenio específico que fija objetivos, actividades y obligaciones de la entidad beneficiaria sin que exista competencia de ningún tipo. Sin embargo, las ayudas concedidas por libre concurrencia se articulan mediante una convocatoria pública, abierta a todas las entidades que cumplan unos requisitos preestablecidos.

El PSOE apunta que muchas bandas podrían quedarse fuera

El concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha preguntado por esta cuestión al delegado de Fiestas Mayores en la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal que ha tenido lugar este viernes. Para Cabrera, la decisión del equipo de José Luis Sanz supone "un cambio de las reglas del juego que perjudica a las bandas". Consideran que muchas formaciones "podrían quedarse fuera de la subvención al no disponer de capacidad administrativa" para afrontar el proceso de libre concurrencia.

Por su parte, Manuel Alés ha matizado que el objetivo principal de establecer la libre concurrencia es "no excluir a ninguna formación", señalando a que "no todas las bandas forman parte del Consejo" y, hasta entonces, se quedaban fuera de todo tipo de ayudas económicas. Un extremo que cambiará a partir de ahora: "Es de justicia que se trate a todas por igual, no vamos a dar marcha atrás". Ha puesto el ejemplo de la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza del Proyecto Fratérnitas en el Polígono Sur, que no forma parte y "realiza además una gran labor".

Las formaciones tenían problemas para justificar sus gastos corrientes

Igualmente, Alés ha subrayado que la mayoría de bandas "tienen serias dificultades" para justificar sus gastos corrientes y alquiler de locales a través de la subvención nominativa, un tipo de costes que suponen auténticos quebraderos de cabeza para las formaciones y donde más ayudas económicas requieren. Este cambio permitirá además, ha dicho Alés, facilitar esta justificación de los gastos corrientes: "No es lógico que esperasen tanto tiempo a cobrar porque no se podía justificar la subvención". Del mismo modo, Alés afirmaba haberse reunido con la cúpula del ente musical para comentar y prestar asesoramiento tras la modificación, estando también ellos de acuerdo con la medida.

Respecto los problemas derivados de la capacidad administrativa que ha apuntado el PSOE, en cuanto el acceso de las bandas a la subvención por libre concurrencia, el Gobierno local ha asegurado que existen otro tipo de ayudas en el área de Juventud para las bandas juveniles, así como en materia de instrumentos. Del mismo modo, inciden en que prestarán labores de asesoramiento para todas aquellas que no dispongan de personalidad jurídica.