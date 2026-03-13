Así es 'A la Gloria', el nuevo juego cofrade que no te puedes perder esta Cuaresma

Preguntas, curiosidades, anécdotas y una partida diaria para jugar. Así es el nuevo juego interactivo que ha salido a la luz esta Cuaresma en Sevilla: A la Gloria ya es una realidad. El joven sevillano Alejandro Cid, de apenas 19 años de edad, es el creador de esta plataforma que ha desarrollado en solitario con el apoyo exclusivo de herramientas de inteligencia artificial. En las próximas semanas habrá un torneo presencial, con entrega de premios incluida, para ampliar la comunidad de usuarios, que ya alcanza las 600 personas y no deja de crecer.

Cada usuario debe responder diariamente a un total de diez preguntas, tras lo que se genera un ránking personal de aciertos, así como el número de días en racha. La batería total es de unas 1.000 preguntas sobre cuestiones históricas, patrimoniales, del mundo del costal o las bandas de música. "Trato de buscar las fuentes originales en las páginas de las hermandades, y dejo la IA solo para el volcado informático", sostiene el joven al tiempo que incide en la necesidad de "estar al loro" ya que la IA puede dar errores.

¿Cómo acceder al juego?

Para entrar, solo hay que registrarse en el dominio alagloria.es iniciando sesión con nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. A continuación, el juego permite elegir a cada usuario su propia hermandad favorita para determinar un rol. De momento, el proyecto solo recoge información sobre las corporaciones de la Semana Santa de Sevilla, aunque no descarta ampliarlo a otras provincias si la iniciativa cala en el público cofrade y existe esa demanda.

La idea surgió en marzo del año pasado y ha podido materializarse gracias a un espacio de incubación de proyectos en el marco del grado de FP de Marketing y Publicidad, que actualmente estudia este joven. "Se trata de un dominio web, aún no es una app aunque funcione como tal", afirma Cid, ya que no cuenta con nociones en el ámbito de la programación informática, pero no descarta la idea en un futuro.

Torneos presenciales: el valor añadido de A la Gloria

"Busco dinamizar la comunidad más allá de los teléfonos", detalla Alejandro en una apuesta por "la unión de verdad", para crear una comunidad real mediante el impulso de un torneo presencial. Una iniciativa que parte del propio buzón de sugerencias del juego, donde los usuarios deslizaron esta posibilidad. "Queremos tener el primero antes de esta Semana Santa, aunque aún lo estamos cuadrando", indica. Consistirá en un torneo con varias rondas cuyos ganadores recibirán varios premios.

A la Gloria cuenta con muy buenos datos de retención de audiencia. En apenas 70 días desde su lanzamiento, hay unos 60 usuarios que ya han jugado más del 90% de las partidas. Para una aplicación que se encuentra empezando se trata de una respuesta muy positiva. A pesar de que existen juegos similares desde hace una década, cuando se puso en marcha la popular app QuizCofrade a modo de trivial, este estudiante prevé hacer de estos torneos presenciales "el auténtico valor añadido" de su nueva aplicación. Se trata de una nueva ventana de ocio y entretenimiento que Alejandro Cid pone a disposición de todos los cofrades.