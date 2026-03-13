El nuevo GPS de la Semana Santa de Sevilla: una aplicación permitirá consultar en tiempo real la geolocalización de los pasos

El público cofrade podrá consultar desde este año en tiempo real la localización exacta de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla a través de una aplicación ya existente. Así lo ha comunicado en la mañana de este viernes el Gobierno municipal. Se trata de una de las novedades de este año y que está recogida en el convenio de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Iertec Smart Technologies S. L., para el despliegue de sensores para el análisis de flujo de multitudes en la Semana Santa de 2026.

A través de la APP Sevilla, el Ayuntamiento pone a disposición de todos los sevillanos y visitantes el sistema de geoposicionamiento de las hermandades, de tal manera que se podrá consultar en tiempo real cada jornada de la Semana Santa el lugar exacto en el que se encuentren los pasos procesionales y cortejos. Se trata de un servicio ya prestado por el Ayuntamiento en anteriores ocasiones, sin embargo, se trataba de una información únicamente disponible para el Cecop y que se facilitaba a través de los medios de comunicación. Ahora esto cambia y estará disponible para ser consultado por el público general.

"Esto les permitirá tanto poder acercarse a buscarla como conocer las vías ocupadas para plantear recorridos alternativos de movilidad", ha comentado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. El consistorio busca con esta decisión realizar una prueba piloto para adquirir "la experiencia necesaria" no solo para próximas ediciones de la Semana Santa y su posible extensión a otros eventos que se sucedan en la ciudad.

Una treintena de sensores para medir el flujo de personas

En el marco de este convenio de colaboración público-privada, la empresa instalará además entre 30 y 40 sensores en la ciudad para medir el flujo de personas en los puntos más destacados del casco histórico. Los datos de ocupación de la vía pública en Semana Santa servirán para el análisis y toma de decisiones en el ámbito del CECOP por los cuerpos de seguridad.

Igualmente, permitirá trasladar en tiempo real información de ocupación de la vía pública a los sevillanos, que podrán conocer a través de esta misma aplicación el semáforo de ocupación de dichas vías a fin de facilitar la movilidad peatonal. "Podrán ver dónde están las principales bolsas de personas y anticiparse con seguridad a las masificaciones", ha subrayado Alés.