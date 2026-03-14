De las habitaciones del Four Seasons a la candelería de un palio: Candle House lleva sus cirios y velas de La Rinconada a toda España

La pandemia supuso, para muchas empresas, un punto de inflexión en su trayectoria. En el caso de Jesús Cabello (La Rinconada, Sevilla, 1983), el confinamiento dio aire a su creatividad y comenzó, en el propio patio de su casa, a hacer velas con cera vegetal, actividad que dio lugar a la empresa que ahora dirige, Candle House. Seis años después, no solo vende sus productos artesanales a cadenas hoteleras y restaurantes premium, sino que, por primera vez, este 2026 abastecerá de cirios y diseñará la candelería para una treintena de hermandades y cofradías repartidas por toda España.

"Vamos poco a poco, pero hemos llegado para quedarnos al mundo cofrade", señala Cabello, que en una etapa anterior trabajó en una empresa familiar dedicada a la cerería, por lo que conoce este sector de primera mano desde hace más de un cuarto de siglo.

Los primeros pinitos tuvieron como conejillos de indias a familiares y amigos. "Hacíamos pruebas y luego se las dábamos a probar, para ver su veredicto", bromea Cabello, que en este proceso contó con la ayuda de su mujer. "La verdad es que les encantaron, así que pasito a pasito, comencé a abrir mercado llamando a hoteles, restaurantes... Uno de nuestros grandes clientes es el Four Seasons de Madrid, aunque trabajamos con otros hoteles de lujo, así como con restaurantes de la capital de España y Sevilla", recuerda.

En el Polígono Majaravique

Uno de los puntos de inflexión fue su participación en una aceleradora de empresas, Rinconada Impulsa, respaldada por el Ayuntamiento del municipio sevillano, que le sirvió para recibir la formación necesaria a la hora de montar y desarrollar su negocio.

El pasado mes de septiembre se mudó a una nueva nave del Polígono Majaravique, lo que le permitió abordar la nueva línea de negocio relacionada con la Semana Santa. "Di el paso y comenzaron a confiar en mí; de hecho, tuve que abordar trabajos para dos hermandades, una en Granada y otra en Málaga, el mismo día: superar esa prueba fue complicado y salió muy bien", reconoce.

Esos primeros pasos le han dado la posibilidad de enseñar su trabajo en la calle, lo que le ha llevado a encontrar nuevos clientes en una treintena de hermandades de distintos puntos de España, desde Madrid a Palma de Mallorca. También han mostrado interés por sus productos muchas corporaciones de Andalucía: esta Semana Santa colaborará con cofradías de Málaga, Granada, Huelva y la provincia de Sevilla. Localidades como La Rinconada, Lebrija, Cantillana, Puebla del Río o Coria del Río son solo algunas de las que podrán ver su trabajo.

"Aunque este primer año está siendo difícil, porque empezar esta nueva línea de negocio requiere además de inversiones importantes, vamos a seguir, porque la gente está contenta y nuestro trabajo es artesanal", subraya Cabello.

Su objetivo para el próximo año: llegar a Sevilla capital

Su objetivo es llegar el próximo año a algunas hermandades de Sevilla capital. "Sevilla da cierto respeto, pero para mí todos los clientes son iguales", añade. Cabello confía en que su carta de presentación de este año le sirva para poder abrir esta nueva posibilidad. "Prefiero que vean primero el resultado en la calle", añade.

Aunque actualmente trabaja solo, su objetivo es poder meter a empleados en plantilla la próxima campaña. "Mi objetivo es crecer entre un 15% y un 20% y ahí sí me plantearía incluir a alguien más", subraya. Según sus cálculos, este año fabricará unas 6.000 velas destinadas a las hermandades, entre cirios, candelería y hachones.

Otros proyectos

Además, Candle House realiza otros proyectos, como los de luz apagada en varios municipios andaluces. Así surten de velas para iluminar cascos históricos de localidades como Vejer de la Frontera en noches de verano y primavera para eventos. Mientras tanto, el negocio de sus velas aromáticas personalizadas con cera de soja 100% sostenible y cera virgen de abeja sigue funcionado muy bien, tanto a través de la venta directa como por la web. "Nos especializamos en regalos únicos para empresas, bodas, bautizos y comuniones. Cada creación es elaborada con cuidado, fusionando sostenibilidad y pasión para transformar cualquier ambiente", señalan en internet.

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Un portal que ahora quieren rediseñar incluyendo los trabajos que realizarán esta Semana Santa, de manera que porfolio pueda consultarse también en su web y darle difusión también por redes sociales.