Cuatro hermandades cambiarán de templo en la Semana Santa de Sevilla 2026

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla celebra este domingo 15 de marzo el tradicional Cabildo de Toma de Hora, el acto en el que se confirman oficialmente los itinerarios y horarios de las 60 hermandades que realizarán estación de penitencia a la Catedral durante la próxima Semana Santa.

Entre las novedades de este año destaca que cuatro corporaciones realizarán su salida desde templos distintos a sus sedes habituales. Se trata de La Hiniesta, La Estrella, Los Javieres y Las Cigarreras, cada una por motivos diferentes que marcarán cambios importantes en sus recorridos y en el desarrollo de sus jornadas.

La Hiniesta saldrá desde Santa Marina

Uno de los cambios más significativos será el de La Hiniesta, que no podrá salir desde su sede habitual en San Julián debido al cierre del templo tras detectarse daños en la cubierta agravados por los temporales.

La última misa en la parroquia se celebró el pasado 1 de marzo, lo que ha obligado a la hermandad del Domingo de Ramos a trasladarse temporalmente a la iglesia de Santa Marina, sede de la Hermandad de la Resurrección. No será la primera vez que procesione desde este templo, ya que ya lo hizo entre 1990 y 1994.

Este traslado obligará a modificar parte de su recorrido. La cruz de guía se pondrá en la calle a las 13.45 horas, recorriendo San Luis, plaza del Pumarejo y Relator antes de retomar su itinerario habitual.

Las obras en San Julián tendrán una duración estimada de entre ocho y nueve meses y supondrán una inversión cercana a 600.000 euros.

La Estrella vuelve a San Jacinto por su aniversario

También el Domingo de Ramos se vivirá un momento especial en Triana, ya que la Hermandad de la Estrella volverá a salir desde la Parroquia de San Jacinto para conmemorar el 50 aniversario de su traslado a su actual capilla.

El templo fue la sede histórica de la corporación desde el siglo XIX hasta 1976, cuando se trasladó a su capilla actual. Como curiosidad, la dolorosa de la Estrella saldrá bajo el palio diseñado por Garduño, siendo la primera vez que estos bordados se vean bajo el dintel de la parroquia trianera.

Los Javieres estrenan sede en el Sagrado Corazón

Una de las grandes novedades de esta Semana Santa será la salida de Los Javieres desde la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Jesús del Gran Poder.

La hermandad del Martes Santo ha trasladado su sede canónica a este templo del siglo XVII, recuperando así su antigua sede fundacional, donde estuvo desde 1945 hasta 1977 antes de trasladarse a Omnium Sanctorum, en la calle Feria.

Este cambio también supondrá una modificación importante en su recorrido, regresando a su templo por la zona del Postigo y ocupando el quinto puesto en el orden de paso de la jornada.

Las Cigarreras seguirán saliendo desde Los Terceros

Por su parte, la Hermandad de Las Cigarreras volverá a realizar estación de penitencia por segundo año consecutivo desde la iglesia de Los Terceros, en la calle Sol.

La corporación del Jueves Santo utiliza este templo debido a las obras en su capilla del barrio de Los Remedios, donde está previsto iniciar una reforma integral que ampliará el espacio y modernizará sus instalaciones.

Las obras comenzarán en primavera y la previsión es que el templo pueda reabrirse en el último trimestre del año.

Con estos cambios, la Semana Santa de Sevilla 2026 presentará algunas novedades significativas en los recorridos y salidas de varias hermandades, que quedarán definitivamente confirmadas tras la celebración del Cabildo de Toma de Hora.