Domingo de Ramos histórico en Carmona: nace la Borriquita de las manos de Navarro Arteaga

Hito para la historia en la Semana Santa de Carmona, distinguida con el rango de fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. La hermandad de Humildad y Paciencia integrará en su nómina de titulares al Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén y recreará el pasaje evangélico que simboliza la popular Borriquita. El Cristo, obra de José Antonio Navarro Arteaga y que aún no ha sido bendecido, recorrerá las calles de la patrimonial ciudad de Los Alcores el próximo Domingo de Ramos.

El Señor de nueva factura se integra en la nómina de titulares de la popular cofradía de Humildad y Paciencia, bautizada de manera cariñosa como la hermandad de San Pedro en alusión a su sede canónica y que rinde culto al Cristo de la Humildad y Paciencia y la Virgen de los Dolores. Ambas imágenes fueron gubiadas en la primera mitad del siglo XVIII y han sido atribuidas al genial imaginero andaluz José Montes de Oca.

Boceto del Señor, que será acompañado por San Juan / El Correo

Bautizo en el Domingo de Ramos

La corporación de San Pedro, una de las habituales protagonistas del Viernes Santo de Carmona, ultima los detalles de una procesión que supondrá el estreno del pasaje de la Entrada Triunfal en Jerusalén en la ciudad y que se ha gestado durante los dos últimos años. La imagen, cuyo boceto fue presentado públicamente por su autor, José Antonio Navarro Arteaga, será bendecida en San Pedro a mediados del mes de marzo e irá entronizada en el antiguo paso de la cofradía Sacramental de Tomares, que ha cedido el trono para la ocasión.

El Señor reinará en una escena que completará la imagen de San Juan, una obra que ya pertenecía a la lista de bienes de la propia congregación y de autoría desconocida. El cortejo será nutrido a causa de la notable presencia de niños, ya que los primeros días asignados para el reparto de papeletas de sitio han registrado una incesante presencia de hermanos en las dependencias de la corporación.

Primer plano del boceto del Señor de la Entrada Triunfal. / El Correo

Los nazarenos vestirán la túnica habitual de la estación de penitencia del Viernes Santo, incluirán en el hábito la Cruz de San Juan y portarán las típicas palmas rizadas del Domingo de Ramos. Otro de los estrenos será la renovación de las dalmáticas que lucirán los acólitos y que han sido restauradas en el taller de costura de la propia hermandad. En cuanto al recorrido, la cofradía ha definido los detalles de una procesión que partirá el Domingo de Ramos de San Pedro a las 15:30 horas y se recogerá a las 18:45, un cronograma que permitirá que durante alrededor de una hora coincidan la Esperanza y la Borriquita por las calles de la villa patrimonial.

Imagen de la túnica que lucirán los nazarenos con las típicas palmas del Domingo de Ramos. / El Correo

El recorrido de ida será Iglesia de San Pedro, General Prim y Plaza de Arriba antes de realizar estación de penitencia en la Prioral de Santa María, templo en el que se venera a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia. Para el regreso, la comitiva retornará por Plaza de Arriba y General Prim hasta alcanzar la Puerta de Sevilla, desde donde callejeará por González Guirón y San Juan Grande, conocida como Calle del Caño, antes de la recogida.

Un misterio en vía de análisis

La junta de gobierno que dirige Francisco Javier Román se reunirá tras la Semana Santa con el autor de la imagen del Señor de la Entrada Triunfal para analizar la composición definitiva del futuro misterio, una obra que supondrá el estreno del pasaje de la Borriquita en Carmona. Hasta ahora, el único año en el que Jesús desfiló a lomos de un pollino fue en 2014, cuando el párroco de San Pedro organizó una procesión con una talla cedida tras la Misa de Palmas.