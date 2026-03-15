La Hermandad de la Cena, "totalmente en contra" de los cambios de horarios del Domingo de Ramos

Las hermandades han aprobado los horarios planteados por el Consejo de Hermandades para la Semana Santa 2026. Pese a las habituales críticas que se repiten cada año, como el orden de paso de la Madrugá, o las obras que mantienen levantados los alrededores de la Encarnación, los cambios cerrados con respecto a la propuesta y las críticas han sido mínimas entre las 60 hermandades representadas.

A las 8:30 estaban citados todos los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno de la Semana Santa en la Catedral. Un año más, las hermandades de penitencia de la ciudad se han reunido a dos domingos del Domingo de Ramos para aprobar los cambios de horarios y recorridos aprobados por cada una de las jornadas. Como ya es habitual, pese a la aprobación de los mismos, las quejas se han repetido.

Los representantes de la Hermandad de la Cena han tomado la palabra para denunciar la ubicación en la nómina de su Cofradía, que ha pasado de ser la quinta en carrera oficial a ser la segunda. Esta situación, que ya fue criticada por la corporación en sus redes sociales después de hacerse público, ha obligado a una reestructuración de recorridos y horarios de la corporación para poder cumplir con lo establecido.

La Misión exige llegar a la Catedral

También han pedido hablar los representantes de la Hermandad de la Misión. La corporación, con sede en San Antonio María Claret, ha reclamado la falta de respuesta alguna por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías a sus peticiones de realizar estación de penitencia hasta la Catedral de Sevilla. Esta petición no es nueva, de hecho, la Hermandad ya ha enviado hasta cuatro peticiones a la institución de San Gregorio.

Hasta ahora, la Hermandad recorre las calles cercanas a su sede canónica el Viernes de Dolores. Sin embargo, su regla 53 indica que su objetivo es realizar su estación de penitencia hasta el centro de la ciudad, previa aprobación del consejo y la autoridad eclesiástica. Además, en su exposición de motivos han defendido que tienen que cubrir las expectativas de los hermanos que así lo aprobaron en cabildo general.

En entrevistas con El Correo de Andalucía, tanto el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, como el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, coincidían en que "las hermandades de Vísperas se erigieron para que evangelizaran en los barrios". Además, el representante de la institución cofradiera aclaró que, debido a las proporciones, "en la Semana Santa no cabe nadie".

Otros desacuerdos y cambios

Como ya es habitual, La Esperanza de Triana y Los Gitanos, que han aprobado el orden de las hermandades de la Madrugá, han reclamado ocupar el puesto que, por antigüedad, les corresponde. Además, esta última, ha agradecido a El Silencio su esfuerzo por salir antes. Por su parte, desde El Gran Poder, que ha apelado "a la fraternidad" se han mostrado en contra del rodeo que tienen que dar a la vuelta, como ya hizo el año pasado.

Además, se han producido algunas modificaciones con respecto al documento que el Consejo facilitó a las hermandades para su aprobación y al que tuvo acceso este periódico. Así, Jesús Despojado mantiene su recorrido de vuelta habitual, La Redención llegará al Duque desde Javier Lasso de la Vega y El Cerro retoca levemente su salida de San Bernardo por Almonacid, Campamento y Clara Campoamor.

También hay leves cambios en los horarios de algunas jornadas. Por ejemplo, el Viernes Santo, que en un principio no había registrado cambio alguno, contará con el retraso de la salida de La Carretería a las 16:40 y el adelanto de la de El Cachorro a las 15:30. Además, La Exaltación saldrá en esta ocasión a las 15:20 y El Cristo de Burgos retrasará su entrada hasta las 2:15.