El mejor pregón de lo que está por llegar: Sevilla se echa a la calle en la penúltima semana de Cuaresma

En vísperas de que José Antonio Rodríguez pronuncie su esperado Pregón de la Semana Santa, Sevilla vivirá una intensa penúltima semana de la Cuaresma con multitud de actos y cultos en los templos y en las calles.

La preparación de la Semana Santa está finalizando. Apenas quedan altares de cultos dispuestos en las iglesias y los imponentes pasos de nuestras cofradías se alzan en los templos como retablos itinerantes que son.

El cénit de los cultos cuaresmales tendrá lugar en el Domingo de Pasión, día en el que se celebrarán multitud de besamanos y besapiés tras el pregón pronunciado en el Teatro de la Maestranza por José Antonio Rodríguez Benítez.

Via Crucis y traslados

Traslado al paso del Cristo de la Fundación de Los Negritos el 17 de marzo a las 19:45 horas.

Traslado al paso del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel el 19 de marzo a las 20:30 horas.

Via Crucis del Cristo de la Redención el 20 de marzo de 19:30 a 21:30 horas por el siguiente recorrido: Plaza de Ntro. Padre Jesús de la Redención, Santiago, Cardenal Cervantes, plaza de San Leandro, Zamudio, plaza de San Ildefonso, Caballerizas, plaza de Pilatos, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Calería, Juan de la Encina, Santiago y Plaza de Ntro. Padre Jesús de la Redención.

Via Crucis del Cristo de la Exaltación el 20 de marzo de 20:00 a 21:45 horas por el siguiente recorrido: Capataz Manuel Santiago, plaza de los Terceros, Bustos Tavera, Peñuelas, plaza de San Román, Sol, plaza de los Terceros y Capataz Manuel Santiago.

Via Crisis del Cautivo de Torreblanca el 20 de marzo de 20:00 a 23:00 horas por el siguiente recorrido: Párroco Don Antonio Olmo, Nogal, Olmo, Pino, Torregorda, Torremegia, Torrelaguna, Torresmenudas, Torre del valle, Torre Quebradilla, Torrelaguna, Torrelara, Torresquevedo, Torregorda, Pino, Abedul y Párroco Don Antonio Olmo.

Traslado al paso de la Virgen del Loreto de San Isidoro el 20 de marzo a las 20:00 horas

Via Crucis del Cristo de la Cruz de San Joaquín el 20 de marzo de 20:30 a 22:30 horas por el siguiente recorrido: Papa Juan Pablo I, Juan Diaz de Solís, barriada El Carmen, San José de Calasanz, Jalón, Fotógrafo Serrano, barriada el Tardón, Garcilaso de la Vega, plaza Góngora, Lorenzo Leal, Juan Díaz de Solís y Papa Juan Pablo I.

Via Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Victoria de La Paz el 20 de marzo de 20:45 a 22:30 horas por el siguiente recorrido: San Salvador, Cruz, Filipinas, San Salvador, Exposición, Brasil, Río de la Plata, Porvenir, Santa Rosa, Montevideo, Río de la Plata y San Salvador.

Via Crucis del Cautivo de Santa Genoveva el 20 de marzo de 21:00 a 22:30 horas por el siguiente recorrido: Romero de Torres, Juan de la Cosa, Fox Morcillo, Almirante Topete, Osuna, Sanlúcar la Mayor, Marchena, Almirante Topete, Juan Bravo, Tolosa Latour, Ramírez de Bustamante, avda. de los Teatinos y Romero de Torres.

Via Crucis del Cristo atado a la columna de las Cigarreras el 21 de marzo de 19:00 a 20:50 horas por el siguiente recorrido: Padre Damián, Virgen de Begoña, Virgen de Regla, Virgen de Setefilla, Niebla, Virgen de Consolación, Asunción, Virgen de Loreto y Padre Damián.

Via Crucis del Cristo de Burgos el 21 de marzo de 19:45 a 21:15 horas por el siguiente recorrido: Plaza de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro.

Traslado al paso de Jesús en su Soberano Poder de San Gonzalo el 21 de marzo a las 21:00 horas.

Traslado de Pasión y Muerte el 21 de marzo de 21:00 a 21:30 horas por el siguiente recorrido: Virgen de Fátima, Trabajo, Plaza Salesiano D. Ubaldo y Condes de Bustillo.

Via Crucis de Jesús Despojado el 22 de marzo de 19:00 a 22:00 horas por el siguiente recorrido: Doña Guiomar, Castelar, Gamazo, Padre Marchena, Quirós y plaza de Molviedro.

Besapiés y Besamanos

Besapiés al Cautivo de San Ildefonso el 20 de marzo de 7:30 a 21:30 horas.

Besapiés a Jesús ante Anás del Dulce Nombre el 20 de marzo 09:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, el 21 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas y el 22 de marzo de 10:00 a 12:00 horas.

Besapiés al Cristo de la Sed el 21 de marzo de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besapiés al Cristo de la Redención el 21 y 22 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Besapiés al Cautivo del Juncal el 21 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Besamanos a Jesús del Silencio de la Amargura el 21 y 22 de marzo de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besapiés y Besamanos en el Santo Entierro el 21 de marzo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas y el 22 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas.

Besapiés y Besamanos en el Buen Fin el 21 de marzo de 17:00 a 21:00 horas y el 22 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besapiés y Besamanos en Montserrat el 21 de marzo de 17:00 a 20:30 horas y el 22 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Besamanos al Cristo de los Afligidos de las Maravillas el 21 de marzo de 18:00 a 20:30 horas.

Besamanos y Besapiés en la Lanzada el 22 de marzo de 10:00 a 20:30 horas.

Besapiés al Cristo de la Caridad de Santa Marta el 22 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Besamanos a la Virgen de la Aurora el 22 de marzo de 10:30 a 20:30 horas.

Besamanos al Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro el 22 de marzo de 11:00 a 20:30 horas.

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Besapiés al Cristo de Burgos el 22 de marzo de 14:00 a 19:00 horas.