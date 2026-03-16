Cuaresma
'La Pasión según Sanlúcar' arrasa: el espectáculo que revive la historia de Cristo afronta su último fin de semana
La representación ha agotado las entradas y se consolida como una de las citas culturales más importantes de la localidad sevillana
La localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor vuelve a convertirse en escenario de uno de sus eventos más esperados. La Pasión según Sanlúcar, organizada por la Hermandad del Santo Entierro, afronta su último fin de semana de representaciones tras colgar el cartel de entradas agotadas en su tercera edición.
El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, se celebra los días 14, 15, 21 y 22 de marzo, con dos sesiones en cada jornada. La cita se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos culturales y devocionales del municipio, capaz de reunir cada año a cientos de espectadores.
Un espectáculo que recrea la Pasión de Cristo
La Pasión según Sanlúcar propone una recreación escénica del relato de la Pasión de Cristo, con una puesta en escena cuidada y un profundo respeto por su significado religioso.
El proyecto es fruto del trabajo colectivo de actores, figurantes, colaboradores y organizadores, que participan de forma activa para dar forma a una representación que, según destacan desde la Hermandad, va más allá de lo artístico para convertirse en una experiencia cultural y espiritual.
Una cita consolidada en Sanlúcar la Mayor
Este año se celebra ya la tercera edición, que vuelve a demostrar la gran acogida del público, reflejada en el hecho de que todas las localidades se han vendido antes de las representaciones.
Desde la Hermandad del Santo Entierro han agradecido el respaldo recibido y han invitado a quienes cuentan con entrada a dejarse llevar por la experiencia y vivir desde dentro la historia de la Pasión.
Con este éxito de participación, La Pasión según Sanlúcar encara su último fin de semana como una de las citas culturales más destacadas de la Cuaresma en la provincia, reafirmando su crecimiento y su arraigo en la vida social y religiosa del municipio.
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