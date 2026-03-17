El dulce más esperado vuelve a Alcalá: así será el concurso de pestiños, fecha, premios y condiciones

La XIX edición del Concurso de Pestiños de Miel Joaquín Bono Hartillo de Alcalá de Guadaíra ya está en marcha y volverá a convertir a la localidad sevillana en epicentro de la repostería tradicional andaluza, reuniendo a participantes y amantes de este dulce típico en una cita que rinde homenaje a uno de los sabores más emblemáticos de la Semana Santa.

Manteniendo su esencia original, el certamen busca poner en valor la repostería casera y el procedimiento tradicional alcalareño en la elaboración de este dulce típico de la Semana Santa. Un año más, el certamen se celebrará en la sede del Centro Andaluz de Alcalá, situada en la calle General Prim, 50, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para la promoción de la cultura andaluza en la ciudad.

La cita tendrá lugar el viernes 27 de marzo de 2026, Viernes de Dolores, coincidiendo con la antesala de la Semana Santa, y estará abierta a la participación de todas las personas interesadas en competir por alguno de los premios.

Premios del Concurso de Pestiños

Premio Entidades: con una dotación de 200 euros, destinado a asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de Alcalá de Guadaíra antes del 15 de marzo de 2026.

Premio Individual: dotado con 100 euros, reservado a personas físicas que participen a título personal.

El jurado estará compuesto en esta ocasión por el Cronista Oficial de Alcalá de Guadaíra, Curro López Pérez; Joaquín Bono, hijo de la persona que da nombre al concurso, Joaquín Bono Hartillo; y Lola Aquino, como representante de la entidad organizadora. Serán ellos quienes valorarán el sabor y la presentación de los pestiños de miel.

Las personas concursantes deberán presentar una docena de pestiños, elaborados siguiendo la receta tradicional, entre las 17:00 y las 18:00 horas del día del evento. La entrega deberá realizarse en un plato cerrado y sin ningún tipo de identificación, garantizando así el anonimato ante el jurado.

Participación y degustación popular

Como es habitual, tras la deliberación del jurado y la entrega de premios, los pestiños quedarán a disposición de los asistentes para su degustación, en un ambiente de convivencia en la sede andalucista.

Noticias relacionadas

Desde la Asociación Cultural Andaluza Carlos Cano se invita a vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra a sumarse a esta jornada que, un año más, rinde homenaje a la repostería alcalareña y a las tradiciones gastronómicas de Andalucía.