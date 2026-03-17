La Hermandad de la Cena, la Esperanza de Triana y la legendaria Soria 9 protagonizan los Premios Gota a Gota 2026 de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol en Sevilla ha acogido hoy la gala de los Premios Gota a Gota de Pasión 2026, uno de los reconocimientos más significativos del calendario cofrade de la capital hispalense, que cada año distingue a personas y entidades por su contribución a la tradición, el patrimonio y la solidaridad vinculados a la Semana Santa. La ceremonia, presentada por Charo Padilla, contó con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan y con la actuación de la cantaora Lucía Beltrán, que brindó una saeta que cerró emocionalmente la noche.

El acto congregó a representantes de las más altas instituciones civiles, eclesiásticas y cofrades de la ciudad: el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el cardenal y arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez; y Carlos Melero Claudio, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, entre otras autoridades.

Antonio Pulido abrió la velada con un discurso en el que reivindicó el papel de la institución como protectora del patrimonio cultural y las tradiciones más arraigadas de Andalucía, y en el que situó los premios dentro de la programación especial de Tramos de Cuaresma, “una agenda que este año es más ambiciosa que nunca en número de propuestas y diversidad de actividades para que todos podamos vivir intensamente nuestra Semana Grande”.

Pulido subrayó que, desde la Fundación, la Semana Santa se entiende no sólo como acontecimiento religioso, “sino un fenómeno social, artístico y patrimonial que forma parte de nuestra identidad colectiva”, y apuntó que los Premios Gota a Gota nacen precisamente para reconocer “el esfuerzo, la dedicación y la creatividad de tantas personas y entidades que contribuyen, desde ámbitos muy diversos, a engrandecer nuestra Semana Santa”. Unos galardones que, en sus propias palabras, “miran al presente, pero también al futuro, porque celebran la continuidad de una tradición que se renueva generación tras generación”.

Premio Patrimonio y Cultura: Hermandad de la Sagrada Cena

El primer reconocimiento recayó en la Hermandad de la Sagrada Cena, distinguida por la restauración del retablo mayor de la iglesia de Consolación, en la antigua sede del histórico colegio de los Escolapios, una de las intervenciones de mayor calado acometidas en los últimos años en la Archidiócesis de Sevilla. Su hermano mayor, Álvaro Enríquez, recogió el reconocimiento.

Premio Acción Social: Hermandad de la Esperanza de Triana

El compromiso sostenido de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana con los sectores más vulnerables del Polígono Sur, una labor a la que se ha sumado el respaldo de la propia Fundación Cajasol, mereció el galardón en Acción Social. Su hermano mayor, Sergio Sopeña, recibió el premio de manos de Cristóbal López Romero, que dirigió también unas palabras a los presentes.

Premio Honorífico: Banda de Música Soria 9

El broche de oro lo protagonizó la Banda de Música Soria 9 del Ejército de Tierra, premiada con motivo de su 150 aniversario. El comandante Manuel Bernal Nieto, director de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre con sede en Sevilla, recogió el premio de manos de Antonio Pulido.

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Francisco Javier Gutiérrez Juan cedió la batuta a Bernal Nieto para que dirigiera Estrella Sublime, de Manuel López Farfán, en uno de los instantes más aplaudidos de la noche.