Así nació el CECOP tras la noche más crítica de la Semana Santa: 25 años desde que se coordinó la seguridad en Sevilla

La madrugada del Viernes Santo del año 2000, concretamente el día 21 de abril, supuso un punto de inflexión en lo que suponía la Semana Santa como evento de masas y en especial la noche más universal. Aquel año, el primero de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, y por causas no aclaradas aun suficientemente, el pánico colectivo se adueñó de las calles y se podría haber vivido una tragedia.

Hasta ese día la organización de la Semana Santa formaba parte de una rutina que se gestionaba desde hacía años desde el Gobierno Civil a través del denominado Plan Trabajadera que había puesto en marcha el entonces gobernador civil Alfonso Garrido Ávila, reconocido cofrade de Huelva. La responsabilidad técnica caía en el entonces jefe de Protección Civil, José Martínez Rey.

Sin embargo, los sucesos de la Madrugá supusieron el punto y final a ese Plan, que a todas luces estaba desfasado, en la primera Semana Santa del siglo XXI. El Ayuntamiento era la administración pública más directamente implicada en la organización de la Semana Santa y sin embargo no participaba de forma coordinada en la misma.

En octubre de 2001, el alcalde Monteseirín toma la decisión de poner en marcha el CECOP, siglas del Centro de Coordinación Operativa, que se convertiría en una marca eficaz, seguramente la más eficaz, en la gestión de la primera Fiesta Mayor de Sevilla

En octubre de 2001, el alcalde Monteseirín toma la decisión de poner en marcha el Cecop, siglas del Centro de Coordinación Operativa, que se convertiría en una marca eficaz, seguramente la más eficaz, en la gestión de la primera Fiesta Mayor de Sevilla.

Sánchez Monteseirín opta por contar con Faustino Valdés, un técnico de la Junta de Andalucía especializado en Protección Civil y con capacidad para organizar un órgano de coordinación entre todas las fuerzas con competencias.

Ese primer Cecop se monta en un piso alquilado en la calle Granada, junto al propio Ayuntamiento. Valdés se acompaña para poner en marcha el nuevo organismo de dos técnicos del gabinete de la alcaldía, el geógrafo Enrique Hernández y el periodista que firma este reportaje. De esta forma arrancan los primeros trabajos que tenían como objetivo fundamental recuperar la normalidad y la confianza de los ciudadanos en la Semana Santa en la calle y en especial en la Madrugá que había demostrado al mundo la fragilidad y vulnerabilidad del evento.

En el mes de noviembre de 2000, el equipo liderado e impulsado por el propio alcalde comienza la elaboración de un análisis de riesgos, para lo que se contaba no solo con todas las jefaturas de servicio del propio Ayuntamiento sino también del Cuerpo Nacional de Policía y de las empresas de suministros, algo novedoso y que a la postre resultaría de gran utilidad.

Coordinacioón entre jefe Policía y el Consejo de Hermandades

En estos primeros e incipientes pasos hubo una gran implicación de todos los responsables de una u otra forma en la organización de la Semana Santa, pero de forma especial de dos personas sin cuya apuesta firme por el nuevo modelo organizativo habría sido imposible conseguir el éxito. Se trataba de Antonio Bertomeu, a la sazón jefe superior de Policia de Andalucía Occidental y de Manuel Román, presidente en esos momentos del Consejo General de Hermandades y Cofradías. El primero entendió desde el primer momento la vital importancia de trabajar bajo un solo mando coordinado de todos los responsables de seguridad y el segundo supo transmitir a las cofradías la utilidad de una "ventanilla única" para canalizar sus necesidades. Esto último valió para una mejor gestión de necesidades y recursos.

Del análisis de riesgo salieron cuatro grupos de trabajo: seguridad, sociosanitario, apoyo logístico e intervención. Durante semanas se desarrolló un meticuloso trabajo de planificación para determinar los planes y protocolos más eficientes para el buen desarrollo del trabajo.

Por primera vez, todos los jefes de servicio del Ayuntamiento estuvieron operativos durante la Semana Santa del 2001, al igual que los máximos representantes operativos de las empresas municipales y de las empresas de suministros que intervienen en la ciudad

El propio alcalde, el presidente del Consejo y el jefe superior de Policía acudían puntualmente a todas las reuniones de trabajo. No eran momentos ese primer año de delegar nada por parte de los máximos responsables. Y quizás esa fue una de las claves del éxito. Es más, por primera vez todos los jefes de servicio del Ayuntamiento estuvieron operativos durante la Semana Santa del 2001, al igual que los máximos representantes operativos de las empresas municipales y de las empresas de suministros que intervienen en la ciudad.

El Viernes de Dolores tuvo lugar la primera reunión previa a hermandades en la calle. Se analizó con detalle el día y se activó la tensión. Una curiosidad: cuando aun la tecnología era incipiente ese año las cruces de guía de las hermandades iban acompañadas de técnicos de la red nacional de radio de emergencia (Remer), dependientes de la protección civil nacional, con un sistema de localizador vía GPS que permitía al Cecop saber en tiempo real por donde discurrían las hermandades.

Las cruces de guía de las hermandades iban con un sistema de localizador vía GPS que permitía al Cecop saber en tiempo real por donde discurrían las hermandades

Cada mañana una nueva reunión de coordinación donde se analizaba de forma pormenorizada la jornada previa y se repasaba con el delegado de día la previsión de la jornada. Y así hasta la madrugada. A las 9 de la noche el alcalde y sus tres colaboradores directos cenaron juntos y antes de la medianoche estaban en el Cecop. Allí estuvo Monteseirín toda la noche junto a los más altos responsables del operativo. En el Plan de actuación había medidas cuanto menos novedosas.

Para evitar la botellona de Plaza Nueva, la Gavidia al paso del Gran Poder o el Puente de Triana a la salida de la Esperanza, además del dispositivo policial se optó porque Lipasam regara con zotal las zonas. El fuerte olor impidió a los jóvenes hacer concentraciones masivas. Fue absolutamente disuasorio.

Rapidez en la información, clave para evitar bulos

En 2001 no había redes sociales y una estrategia clave fue también la fluidez y rapidez de la información. Para ello se mantuvo durante toda la semana y en especial durante la madrugada una línea permanente de noticias con la radio. El Llamador en Canal Sur y Cruz de Guía en la SER eran las herramientas de transmisión rápida que tenia el Cecop para evitar que se propagaran bulos. La labor de estos medios fue vital para conseguir transmitir que la seguridad de la Semana Santa se había retomado. Ya en la mañana del Viernes Santo compareció el alcalde Monteseirín para dar cuenta de que el dispositivo puesto en marcha seis meses antes había conseguido sus objetivos. La frase que cada Jueves Santo el gobernador civil decía en la Catedral al Cabildo al entregar la llave del Sagrario se podía hacer extensiva a la mañana del viernes: "La ciudad está sosegada y en calma como corresponde a la festividad".

La experiencia de la Semana Santa se trasladó a la Feria y a otros muchos eventos de la ciudad. Se demostró que trabajar juntos y de forma preventiva era garantía de éxito

La experiencia de la Semana Santa se trasladó a la Feria y a otros muchos eventos de la ciudad. Se demostró que trabajar juntos y de forma preventiva era garantía de éxito. Durante estos primeros años de normalizó el uso de la vía publica por parte de las hermandades y se realizaron, entre otras cosas, los primeros planes de autoprotección.

Veinticinco años después con distintos altibajos, según la implicación mayor o menor de cada alcalde el Cecop, sigue funcionando y ha sido modelo para otras muchas ciudades como Barcelona, Málaga y Valencia, a donde los primeros técnicos que arrancaron el proyecto acudieron al inicio para replicar el modelo y la metodología.