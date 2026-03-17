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Cuándo es el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026: fecha, horario y dónde verlo

El Teatro de la Maestranza acoge una de las citas más esperadas antes de la Semana Santa, con José Antonio Rodríguez al frente de un pregón que promete emoción y sello propio

José Antonio Rodríguez y el escenario del Teatro de la Maestranza justo antes del pregón, en una imagen de archivo.

José Antonio Rodríguez y el escenario del Teatro de la Maestranza justo antes del pregón, en una imagen de archivo. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La semana grande de Sevilla está a la vuelta de la esquina, pero siete días antes, desde el Teatro de la Maestranza, tiene lugar el tradicional Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, este año a cargo del periodista y comunicador José Antonio Rodríguez.

Día y hora del pregón

El pregonero, entrevistado en El Correo de Andalucía, afronta la cita del Maestranza con el texto ya cerrado y con la intención de ofrecer un discurso personal, innovador en el contenido pero respetuoso con el formato clásico del género: “Va a ser un pregón con muchos titulares”, afirma.

El pregonero, José Antonio Rodríguez, junto al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez.

El pregonero, José Antonio Rodríguez, junto al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez. / El Correo

José Antonio Rodríguez admite la exigencia física y emocional del reto y explica que ha escrito el pregón entre viajes de trabajo por Andalucía y subraya que su objetivo es “vaciarse” ante el público con un mensaje en el que toda la ciudad se sienta reflejada: "Es una especie de carta de amor a la ciudad”

El pregón de la Semana Santa de Sevilla tendrá lugar este domingo 22 de marzo desde el Teatro de la Maestranza de la capital sevillana, a partir de las 12.00 y hasta las 14.00 horas.

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Dónde ver el pregón de la Semana Santa de Sevilla

El pregón se podrá seguir televisado y por la radio. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla emitirá en directo el evento desde el Maestranza gratis para todos, a través de su canal de YouTube. Igualmente, Canal Sur Radio lo retransmitirá para todos sus oyentes.

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