Cuándo es el pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026: fecha, horario y dónde verlo

La semana grande de Sevilla está a la vuelta de la esquina, pero siete días antes, desde el Teatro de la Maestranza, tiene lugar el tradicional Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2026, este año a cargo del periodista y comunicador José Antonio Rodríguez.

Día y hora del pregón

El pregonero, entrevistado en El Correo de Andalucía, afronta la cita del Maestranza con el texto ya cerrado y con la intención de ofrecer un discurso personal, innovador en el contenido pero respetuoso con el formato clásico del género: “Va a ser un pregón con muchos titulares”, afirma.

El pregonero, José Antonio Rodríguez, junto al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez. / El Correo

José Antonio Rodríguez admite la exigencia física y emocional del reto y explica que ha escrito el pregón entre viajes de trabajo por Andalucía y subraya que su objetivo es “vaciarse” ante el público con un mensaje en el que toda la ciudad se sienta reflejada: "Es una especie de carta de amor a la ciudad”

El pregón de la Semana Santa de Sevilla tendrá lugar este domingo 22 de marzo desde el Teatro de la Maestranza de la capital sevillana, a partir de las 12.00 y hasta las 14.00 horas.

Dónde ver el pregón de la Semana Santa de Sevilla

El pregón se podrá seguir televisado y por la radio. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla emitirá en directo el evento desde el Maestranza gratis para todos, a través de su canal de YouTube. Igualmente, Canal Sur Radio lo retransmitirá para todos sus oyentes.