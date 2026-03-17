Semana Santa de Sevilla 2026: fechas, calendario oficial y festivos

Sevilla ha activado ya la cuenta atrás para una de sus celebraciones más emblemáticas. En esta ocasión, la Semana Santa de Sevilla se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, situándose en un periodo relativamente temprano dentro del calendario litúrgico. El pistoletazo de salida lo dará el tradicional pregón de la Semana Santa, previsto para el 22 de marzo en el Teatro de la Maestranza, que estará a cargo del periodista José Antonio Rodríguez Benítez.

El momento más esperado llegará una semana después, con el Domingo de Ramos (29 de marzo), que marcará el inicio de una semana en la que la ciudad se transforma por completo, con las hermandades en la calle, el sonido de las marchas procesionales y la constante mirada al cielo. El cierre tendrá lugar el Domingo de Resurrección (5 de abril), poniendo fin a una de las celebraciones de mayor proyección internacional.

Días festivos y laborables en la Semana Santa 2026

En cuanto al calendario laboral, la Semana Santa vuelve a traer consigo varias jornadas señaladas. En Sevilla, como en el resto de España, destacan como días festivos el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), considerados festivos nacionales.

Por su parte, el resto de días de la semana —incluidos el Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo— tendrán carácter laborable, aunque con una notable reducción de la actividad en muchos sectores debido al seguimiento masivo de las procesiones.

El Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, al coincidir con domingo, mantienen su condición habitual de jornada no laborable.

Toros en Sevilla: Garzón se estrena como empresario

El final de la Semana Santa marca el inicio de la temporada taurina en la Maestranza. Es una de las citas más importantes en el calendario taurino. El Domingo de Resurrección es el mejor telón de fondo para comenzar a disfutar del arte de la tauromaquia en la ciudad hispalense. Este año como novedad se estrena José María Garzón, con Lances de Futuro, que ya está gestionando la planificación de la temporada.

A partir de ahí, la Maestranza vivirá semanas clave con corridas señaladas, especialmente durante el ciclo continuado de preferia y la tradicional Feria de Abril. A finales de septiembre llegará la Feria de San Miguel.

Feria de Abril 2026: lunes 20 de abril

La Feria de Abril es uno de los grandes eventos festivos de la ciudad y una de las fiestas más reconocibles de toda España. La Feria arrancará con la tradicional noche del Pescaíto el lunes 20 de abril. El Miércoles de Feria, que caerá el 22 de abril, será el único festivo oficial de la semana. El domingo 26 de abril será el fin de la Feria con el espectáculo de fuegos artificiales.

Cuándo será el Rocío en 2026

En 2026, las cinco hermandades de Sevilla y capital iniciarán su camino hacia la aldea del Rocío del 22 al 25 de mayo, coincidiendo con el fin de semana previo a la festividad de la Virgen. Como marca la tradición, el Día de la Virgen del Rocío tendrá lugar el lunes siguiente al Domingo de Pentecostés, una jornada en la que la aldea almonteña se convierte en epicentro de la devoción mariana con la esperada procesión de la Blanca Paloma.

Corpus Christi: 4 de junio

El Corpus Christi se celebrará el jueves 4 de junio de 2026, una de las citas más solemnes del calendario hispalense. Altares, balcones engalanados y el cortejo eucarístico volverán a tomar el centro histórico en una jornada marcada por la tradición y el ceremonial.