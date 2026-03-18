Indignación en 26 hermandades del Rocío por la subida "desproporcionada" de la barcaza de Coria con la que cruzan el Guadalquivir

Veintiséis hermandades del Rocío que atraviesan cada año el Guadalquivir por la barcaza de Coria del Río se han unido para rechazar de plano la subida de precios prevista para la Romería del Rocío 2026. Las corporaciones consideran que el nuevo cuadro de precios supone un "golpe económico" cuando faltan apenas dos meses para que comiencen los caminos hacia la aldea almonteña en Huelva.

Escrito a la Autoridad Portuaria de Sevilla y las hermandades, sin capacidad de reacción

La protesta se ha canalizado en un escrito a la Autoridad Portuaria de Sevilla, al que se han sumado también comunicaciones dirigidas a otras administraciones. El movimiento parte de la Asamblea de Hermandades que utilizan este paso por Coria del Río hacia El Rocío, una vía fundamental de su itinerario tradicional hacia la aldea almonteña.

Paso de las hermandades del Rocío por la barcaza de Coria. / Eduardo Abad - EFE

El principal motivo de la protesta está en la importante subida de tarifas para cruzar el río anunciado por la concesionaria del servicio. Las hermandades denuncian que algunas tarifas prácticamente "se han duplicado de un año para otro", especialmente en el caso de los caballos, mientras que otras, como las de pasajeros, registran aumentos que superan la mitad del importe anterior.

Las hermandades rocieras sostienen que este incremento llega además sin capacidad de reacción. Con los presupuestos de la romería ya muy ajustados y planificados, la revisión de precios no les da margen para reaccionar, lo que les puede obligar a trasladar la presión económica tanto a las propias hermandades como a los peregrinos que participen en el camino.

Un paso tradicional e histórico

En su reclamación, las hermandades apelan al carácter histórico y casi imprescindible del cruce de Coria del Río dentro del camino, añadiendo de que al ser un servicio por concesión, debería ser explotado con "criterios de proporcionalidad, transparencia y razonabilidad".

La iniciativa ha sido presentada formalmente por Alberto Jiménez Pérez, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Montequinto, encargado de registrar el escrito en nombre del conjunto de corporaciones afectadas. Junto a la revisión de las tarifas, las hermandades reclaman acceso al expediente administrativo de la concesión para conocer con detalle el marco que sustenta el servicio y aclarar los motivos de la 'desproporcional' subida aplicada.

Piden la intervención del Estado, la Junta y otras instituciones

Además de pedir la intervención de la Autoridad Portuaria, las hermandades han puesto la situación en conocimiento de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz. Su objetivo es que el paso por la barcaza pueda mantenerse en condiciones que consideren justas y asumibles, preservando así uno de los tránsitos más simbólicos del camino rociero.

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Las hermandades afectadas y firmantes

Las hermandades del Rocío firmantes de la petición son las siguientes: Montequinto, Ronda, Almería, Utrera, Fuengirola, Córdoba, Marchena, Santa Fe, Dos Hermanas, Vélez Málaga, Alcalá de Guadaíra, Málaga La Caleta, Lucena, Carmona, Torremolinos, Osuna, Écija, Arroyo de la Miel, El Viso del Alcor, Puente Genil, Estepona, Granada, Los Palacios y Villafranca, Torre del Mar, Rincón de la Victoria y Málaga.