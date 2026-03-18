El mejor bar cofrade de Sevilla donde vivir la Cuaresma y la Semana Santa todo el año

Como bien saben, la Semana Santa en Sevilla es un evento que trasciende lo religioso, convirtiéndose en una celebración cultural que une a toda la ciudad. La llegada de la Cuaresma hace que el incienso se convierta en perfume esencial de cualquier establecimiento que se precie, sea hostelero o no, y que, junto al azahar en flor en los naranjos de las calles se conviertan, juntos, en el aroma por antonomasia de Sevilla en primavera. Las marchas cofrades son el sonido ambiente y las conversaciones en torno a lo que va a suceder en breve ocupan prácticamente la totalidad del protagonismo.

Sin embargo, fuera de esta época mágica, hay otros establecimientos que se mantienen fieles al incienso, a la música y a las tertulias cofrades durante todo el año. En este contexto, los bares cofrades se erigen como auténticos refugios donde sevillanos y visitantes pueden compartir su amor por nuestras tradiciones y vivir la Cuaresma , aunque sea en pleno mes de agosto, como si estuvieran sentados en la mismísima Campana. Hoy les traigo cinco de estos reductos a los que, si de verdad les gusta la Semana Santa, no pueden dejar de visitar. Tomen nota y disfruten.

Casa Ricardo - Antigua Casa Ovidio / El Correo

Casa Ricardo - Antigua Casa Ovidio

Ubicada a la espalda de la Parroquia de San Lorenzo, Casa Ricardo es un referente en la gastronomía cofrade y sede de tertulias desde que la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo estableció aquí, de forma circunstancial, no oficial y efímera, su Casa de Hermandad. Aunque su historia viene de mucho más lejos, fue Ovidio Roig, exfutbolista del Sevilla Fútbol Club, quien adquirió el establecimiento y le puso su nombre, Casa Ovidio, a mediados del siglo pasado. Sus croquetas son motivo de peregrinación de clientes locales y visitantes que, además de esta delicia rebozada, pueden probar otras delicias como el solomillo al whisky o al Pedro Ximénez, la pavía de bacalao o el flamenquín.

Hernán Cortés, 2 (Casco Antiguo), 41002 Sevilla. Teléfono: 95 438 97 51

Matacandela Taberna Cofrade / El Correo

Matacandela Taberna Cofrade

Matacandela es un bar que destaca por su ambiente festivo y su decoración cofrade. Con una amplia selección de cervezas y tapas típicas, es el lugar ideal para hacer una parada antes de salir a ver los pasos en la calle. Los cofrades se sienten como en casa aquí, rodeados de Semana Santa, que es la pasión que une a todos los sevillanos. Destacar sus montaditos, que reciben nombres cofrades como penitente, costero, picaíto o Campana, y sus revueltos, también con peculiares nombres como ¡Izquierda atrás!, ¡Pararse ahí! y ¡Poquito a poco!

Gamazo, 16 (Casco Antiguo), 41001 Sevilla

Bar Santa Ana / El Correo

Bar Santa Ana

Ubicado en el corazón de Triana, frente a la Parroquia de Santa Ana, es un lugar de referencia para los cofrades del barrio. Con la decoración que corresponde, es el lugar ideal para disfrutar de una buena tapa y una conversación amena, con la Semana Santa como eje. Su oferta gastronómica va, desde los desayunos, hasta los platos más clásicos como el pescaíto frito o las croquetas caseras. Un azulejo llama mi atención. Pone algo así como “fíjate si he tenido suerte en los relevos, que en todos los llevo a Ellos encima”, haciendo referencia a los costaleros que protestan porque no les tocan las calles que les gustan.

Pureza, 82 (Triana), 41010 Sevilla. Teléfono: 954 23 92 65

Bodeguita Romero & Mejías / El Correo

Bodeguita Romero & Mejías

Frente a la iglesia de San José Obrero, su nombre viene de los apellidos de los fundadores: Javier Blanco Romero y Gloria Mejías. Clásico hasta más no poder. Completan sus paredes, repletas de fotos, una tele. Y el incienso que recorre todo el establecimiento es justo sazonador de la experiencia, más que recomendable. Ideal para una parada rápida o para sentarse a disfrutar del entorno sin prisas. La cerveza bien fría y la ensaladilla, digna del ODER (Observatorio de la Ensaladilla Rusa). Los chicharrones, para ponerles un monumento. Mención especial para las papas aliñás y las espinacas con garbanzos. El servicio, además, un diez.

Arroyo, 97 (San Pablo-Santa Justa), 41008 Sevilla. Teléfono: 647 91 03 60

Bar Cofrade Er Pikoteo Sevillano / El Correo

Bar Cofrade Er Pikoteo Sevillano

Nos vamos hasta Pino Montano. El Bar Cofrade Er Pikoteo Sevillano es un auténtico emblema de la cultura cofrade en Sevilla. Su ambiente cálido y acogedor invita a los cofrades a reunirse, compartir anécdotas y disfrutar de la pasión que une a todos en torno a las tradiciones de la ciudad. La decoración crea un entorno que respira devoción y respeto por la Semana Santa. Además, su carta de tapas es un verdadero homenaje a la gastronomía andaluza. Pero lo que realmente destaca de Er Pikoteo es la calidez de su personal, que reciben a los clientes con una sonrisa y un trato cercano, haciendo que cada visita se sienta como en casa. Sin duda, este bar es un lugar imprescindible para aquellos que desean vivir la Semana Santa sevillana fuera de temporada.

Av. de Pino Montano, 29 (Pino Montano), 41015 Sevilla. Teléfono: 955 45 12 90

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Estos bares cofrades de Sevilla ofrecen una deliciosa gastronomía, acorde con lo que representan. Montaditos, pescaíto frito y tapas frías se convierten en los protagonistas culinarios de estos espacios que buscan, por encima de una excelencia culinaria digna de una Estrella, ser centros de culto donde se den cita los vecinos del barrio para hablar de Semana Santa. Eso es todo. Bendita pretensión donde se prioriza al parroquiano por encima de los intereses económicos, con nuestra cultura sevillana por bandera.