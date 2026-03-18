Vestirse de nazareno en Sevilla cuesta hasta 700 euros: estos son los precios de los hábitos para la Semana Santa de 2026

Vestirse de nazareno es una costumbre cada vez más extendida en la Semana Santa de Sevilla y los números lo reflejan. Si a finales de los años 90 procesionaban alrededor de 40.000 personas con túnica, en 2025 la cifra rozó los 90.000 nazarenos. Portar el hábito supone un esfuerzo económico añadido para realizar la estación de penitencia en los días grandes de la Semana Mayor, que se suma además al gasto de expedir las papeletas de sitio. El precio varían según el material de cada túnica, mientras el precio completo de los hábitos en Sevilla oscila entre los 200 y los 700 euros.

El equipo de los nazarenos puede estar compuesta de cuatro materiales principales: terciopelo, raso, ruán o sarga. Túnicas Nazarenas es un taller ubicado en la sevillana localidad de Dos Hermanas que confecciona hábitos a medida para la mayoría de las cofradías sevillanas y ofrece una aproximación al precio de las mismas. Sin embargo, algunas hermandades también ponen a disposición algunos equipos de segunda mano y ofrecer una opción más económica a sus hermanos.

La Esperanza de Triana y La Carretería tienen el hábito más caro

Según los datos del establecimiento Túnicas Nazarenas, el terciopelo se consolida como el material más caro. Es el caso de las túnicas de la Hermandad de La Esperanza de Triana y La Carretería, que encabezan el ránking con 700 y 640 euros, respectivamente. Ambas visten íntegramente de terciopelo, aunque la corporación de La Madrugá cuenta además con capa de sarga. Otras hermandades incorporan este textil solo en el cubrerrostro, lo que hace rebajar algo el coste total del hábito, que ronda los 460 euros. Es el caso de La Estrella, Los Gitanos, La Macarena, San Benito, Montesión o San Roque.

El siguiente material es el raso, un material de superficie lisa, suave y brillo intenso, lo que se traduce en un precio de 400 euros para las túnicas que lo incorporan. Las Cigarreras, La Hiniesta y La O utilizan este textil en la vestimenta de sus nazarenos. El próximo en la lista es el ruán, un tejido de aspecto encerado que repele el agua, y muy característico de las hermandades de negro. Por ejemplo, lo llevan los nazarenos de El Silencio, El Gran Poder, El Calvario, Pasión o Los Estudiantes, cuyo precio ronda los 270 euros. Se trata de un material sensiblemente más barato, teniendo en cuenta además que son cofradías sin capa.

Las túnicas de sarga son las más económicas

El textil más barato es la sarga, que se configura como un material mucho más básico que los anteriores. Las hermandades que visten sarga sin capa, como San Gonzalo o La Amargura, disponen de hábitos por valor de 240 euros. En cambio, aquellas que la incorporan incrementan el precio de los 380 euros, es el caso de La Sed, El Cachorro o Jesús Despojado.

El conflicto desatado en Oriente Próximo --con el cierre del estrecho de Ormuz-- ha generado un impacto inmediato en el sector textil español por el disparo de costes energéticos y disrupciones logísticas. Una realidad que se verá reflejada, a buen seguro, en el incremento del precio de los materiales empleados en la confección de las túnicas trasladándose en última instancia al bolsillo de los hermanos nazarenos.