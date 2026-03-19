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Cambios en Tussam por la Semana Santa 2026: fechas, horarios y líneas afectadas en Sevilla

Este plan especial del transporte público arranca el Domingo de Ramos y se extiende hasta el Domingo de Resurrección

Autobús de la flota de Tussam, por una calle de Sevilla.

Autobús de la flota de Tussam, por una calle de Sevilla. / Jorge Jiménez / ECA

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Tussam, ha activado un plan especial en la oferta del transporte público con motivo de la Semana Santa 2026, que estará en vigor del 29 de marzo al 5 de abril. Durante este periodo, se aplicarán refuerzos en el servicio, modificaciones en recorridos y cambios en paradas que afectarán a numerosas líneas de autobús.

El objetivo de este plan especial es adaptar la red a la alta demanda y a las restricciones de tráfico propias de estas fechas, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los cambios con antelación.

Más autobuses y refuerzos en líneas clave

Durante toda la Semana Santa, Tussam incrementa su oferta de transporte en un 20 % respecto a una semana normal, con un aumento adicional del 2 % respecto al año pasado, que alcanza el 3 % el Domingo de Ramos.

Este refuerzo se traduce en la incorporación de entre 12 y 16 vehículos más en servicio, dependiendo del día y la franja horaria, con especial atención a las líneas radiales, que conectan los barrios con el centro.

Días con mayor refuerzo del servicio

Domingo de Ramos (29 de marzo)

  • Oferta un 80 % superior a la de un domingo habitual
  • En horas punta (mediodía y tarde), el número de autobuses duplica el habitual
  • Frecuencias de paso de entre 3 y 8 minutos en líneas principales

Días laborables (Lunes, Martes y Miércoles Santo)

  • Menor oferta por la mañana
  • Refuerzo por la tarde con entre 85 y 165 vehículos más
  • Incremento de 12 autobuses adicionales respecto a 2025 en horario de tarde

Jueves y Viernes Santo

  • Jueves Santo: aumento del 48 % respecto a un festivo normal
  • Viernes Santo: incremento del 40 %
  • Refuerzos de entre el 50 % y el 100 % en líneas radiales
  • Servicio ininterrumpido durante la Madrugada (noche del jueves al viernes en algunas líneas)

Horarios especiales durante la Semana Santa

  • Lunes, Martes y Miércoles Santo: inicio del servicio a las 6:00 horas
  • Resto de días (incluido Sábado Santo): comienzo a las 7:00 horas
  • Madrugada del Jueves al Viernes Santo: servicio nocturno sin interrupción en varias líneas

Cambios en recorridos y terminales

Durante este periodo también habrá modificaciones importantes en paradas y recorridos, especialmente en el centro de Sevilla:

Cambios permanentes durante el día

  • Líneas 13 y 14:
  • Dejan de tener terminal en Plaza del Duque
  • Se trasladan a la Alameda
  • Este cambio está activo desde el 24 de marzo

Cambios a partir de las 14:00 horas

(desde Domingo de Ramos hasta Sábado Santo)

  • Las líneas con parada en Ponce de León pasan a Puerta Osario
  • Viernes Santo: este cambio se aplica durante todo el día

Noticias relacionadas

El plan especial de Tussam para Semana Santa 2026, vigente del 29 de marzo al 5 de abril, supone un importante refuerzo del transporte público en Sevilla, pero también implica cambios relevantes en paradas y recorridos que conviene conocer para evitar incidencias durante estos días de gran afluencia.

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