Cambios en Tussam por la Semana Santa 2026: fechas, horarios y líneas afectadas en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Tussam, ha activado un plan especial en la oferta del transporte público con motivo de la Semana Santa 2026, que estará en vigor del 29 de marzo al 5 de abril. Durante este periodo, se aplicarán refuerzos en el servicio, modificaciones en recorridos y cambios en paradas que afectarán a numerosas líneas de autobús.

El objetivo de este plan especial es adaptar la red a la alta demanda y a las restricciones de tráfico propias de estas fechas, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los cambios con antelación.

Más autobuses y refuerzos en líneas clave

Durante toda la Semana Santa, Tussam incrementa su oferta de transporte en un 20 % respecto a una semana normal, con un aumento adicional del 2 % respecto al año pasado, que alcanza el 3 % el Domingo de Ramos.

Este refuerzo se traduce en la incorporación de entre 12 y 16 vehículos más en servicio, dependiendo del día y la franja horaria, con especial atención a las líneas radiales, que conectan los barrios con el centro.

Días con mayor refuerzo del servicio

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Oferta un 80 % superior a la de un domingo habitual

En horas punta (mediodía y tarde), el número de autobuses duplica el habitual

Frecuencias de paso de entre 3 y 8 minutos en líneas principales

Días laborables (Lunes, Martes y Miércoles Santo)

Menor oferta por la mañana

Refuerzo por la tarde con entre 85 y 165 vehículos más

Incremento de 12 autobuses adicionales respecto a 2025 en horario de tarde

Jueves y Viernes Santo

Jueves Santo : aumento del 48 % respecto a un festivo normal

: aumento del Viernes Santo : incremento del 40 %

: incremento del Refuerzos de entre el 50 % y el 100 % en líneas radiales

Servicio ininterrumpido durante la Madrugada (noche del jueves al viernes en algunas líneas)

Horarios especiales durante la Semana Santa

Lunes, Martes y Miércoles Santo : inicio del servicio a las 6:00 horas

: inicio del servicio a las Resto de días (incluido Sábado Santo) : comienzo a las 7:00 horas

: comienzo a las Madrugada del Jueves al Viernes Santo: servicio nocturno sin interrupción en varias líneas

Cambios en recorridos y terminales

Durante este periodo también habrá modificaciones importantes en paradas y recorridos, especialmente en el centro de Sevilla:

Cambios permanentes durante el día

Líneas 13 y 14 :

: Dejan de tener terminal en Plaza del Duque

Se trasladan a la Alameda

Este cambio está activo desde el 24 de marzo

Cambios a partir de las 14:00 horas

(desde Domingo de Ramos hasta Sábado Santo)

Las líneas con parada en Ponce de León pasan a Puerta Osario

pasan a Viernes Santo: este cambio se aplica durante todo el día

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El plan especial de Tussam para Semana Santa 2026, vigente del 29 de marzo al 5 de abril, supone un importante refuerzo del transporte público en Sevilla, pero también implica cambios relevantes en paradas y recorridos que conviene conocer para evitar incidencias durante estos días de gran afluencia.