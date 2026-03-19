El plan de tráfico de esta Semana Santa de Sevilla cortará totalmente la Campana desde el 24 de marzo y habilitará más de 2.000 aparcamientos

Queda algo más de una semana para que comience la Semana Santa de Sevilla y desde este lunes 16 de marzo ya está activo el plan de Movilidad diseñado por la Junta Local de Seguridad conformada por el Ayuntamiento de Sevilla, Subdelegación del Gobierno y diferentes cuerpos de seguridad. Todas las decisiones están tomadas en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía y resto de servicios de emergencias implicados. Las medidas que afectan al tráfico se ven condicionadas este año por las obras de construcción del tranvibús en el centro de la ciudad, en el tramo entre Santa Justa y la Plaza del Duque, con afecciones en las Setas, Ponce de León y la calle Imagen. De hecho, los trabajos ya ha habido que adaptarlos para que no interfieran en el paso de las hermandades.

Este plan, que estará en funcionamiento hasta el lunes 6 de abril, implicará el corte de la Campana cuando comience la segunda fase del plan, el próximo martes 24 de marzo. Esta segunda fase se aplicará hasta el sábado 28 de marzo, si bien el corte de tráfico en Campana será total y permanente desde las 10.00 horas del día 24 hasta el Domingo de Resurrección. Esta ubicación, clave en la Semana Santa porque es zona imprescindible de paso, donde comienza la Carrera Oficial hasta llegar a la Plaza Virgen de los Reyes. El corte será desde la Plaza del Duque hasta la calle Cuna.

La primera fase es preparatoria, en la que se llevan a cabo una serie de actuaciones encaminadas a asegurar el uso peatonal que han de tener determinadas zonas del Casco Antiguo y su corona exterior, mientras que la segunda suele estar destinada a cortes puntuales en algunas zonas, restricciones de aparcamiento y el corte total de la plaza de la Campana. La tercera fase abarcará del domingo 29 de marzo al lunes 6 de abril.

Aparcamientos en la Semana Santa de Sevilla 2026

El Ayuntamiento de Sevilla también ha informado que se habilitarán de forma especial más de 2.000 aparcamientos. Por ejemplo, se ofrecerá el aparcamiento situado al lado de la parada de metro de Blas infante como aparcamiento disuasorio para la utilización tanto del metro como de la línea 41 que tiene una parada justo enfrente.

Ese espacio contará con más de 1.300 plazas, pudiendo aparcar incluso autobuses, que además de facilitar el uso del metro o Tussam permite llegar andando desde Los Remedios hasta cualquier zona de Triana o el centro.

Nueva zona de carga y descarga

Como novedad para este 2026, también se va a facilitar una nueva zona para la carga y descarga en la plaza del Duque, frente al antiguo Teatro Duque La Imperdible, además de las ya existentes en dispositivos de años anteriores. Además, se mantiene el horario ampliado de carga y descarga para vehículos ciclomotores eléctricos con capacidad máxima de 8 barriles. Estos vehículos tendrán ampliado su horario de carga y descarga desde el Viernes de Dolores hasta el Jueves Santo excepto Domingo de Ramos. Podrán realizar sus funciones hasta las 14.30 horas, con el condicionante de que sus labores se realicen a una distancia igual o superior a un radio de 500 metros de los puntos de salida o paso de cofradías.

En cuanto a los taxis, se mantiene la parada provisional de taxis en el Paseo de Roma, frente al Hotel Alfonso XIII, en la dársena habilitada para parada de coches de caballos en sentido Paseo de las Delicias. Estará habilitada a partir de las 21.00 horas y con dos filas de espera.

Incremento de autobuses, sobre todo el Domingo de Ramos

Para poder hacer frente a tanta demanda en una semana con especial incremento de viajeros, Tussam ha programado que la oferta sea un 2% mayor con respecto al año pasado, e incluso se elevará al 3% en el Domingo de Ramos. Esto se traduce en un incremento de entre 12 y 16 coches en servicio dependiendo del día y del horario.

En comparación con una semana normal, el Domingo de Ramos tendrá una oferta superior en este 2026 de hasta el 80%, con un número de coches en la calle que en periodos punta de mediodía y tarde duplicará el habitual. Frente al año pasado, el incremento será de 12 coches al mediodía y 16 por la tarde, lo que implica que la mayoría de las líneas radiales tendrán frecuencias de paso de entre 3 y 8 minutos.

En los días laborables, la oferta será prácticamente constante con una reducción por la mañana y un aumento de entre 85 y 165 vehículos a primera y última hora de la tarde respectivamente. Para estos días también se han planificado 12 vehículos más que el año pasado en horario de tarde. El Jueves Santo y el Viernes Santo se incrementará la oferta un 48% y un 40% respectivamente respecto a un festivo normal, con incrementos, fundamentalmente en las líneas radiales, de entre el 50% y el 100% según el periodo horario. Además, el Jueves Santo no se interrumpe el servicio.

Cambios de horarios en Tussam en Semana Santa

Son varios los cambios en el horario de funcionamiento y de las terminales de las líneas. Las líneas 13 y 14 con terminal en Plaza del Duque se trasladarán a la Alameda, y las líneas 27 y 32 con terminal en la Campana se trasladan a Ponce de León. A partir de las 14.00 horas, de Domingo de Ramos a Sábado Santo las situadas en Ponce de León pasan a Puerta Osario, (el Viernes Santo durante todo el día). El Metrocentro establece su terminal en Archivo de Indias, con afecciones puntuales por el paso de las cofradías.

Con respecto de los horarios del servicio, de lunes a miércoles el horario de comienzo del servicio será a las 06.00 y el resto de los días a las 07.00. Asimismo, la finalización del servicio diurno, en la mayoría de las líneas radiales, será entre las 1.00 y la 1.15 y en la Madrugada del Jueves Santo tendrán servicio nocturno ininterrumpido.

Respecto al servicio nocturno, además de reforzar la oferta, el Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo se amplía el horario en una hora, con últimas salidas desde el Prado a las 3.00. El Miércoles, Viernes y Sábado Santo las últimas salidas serán a las 5.00 como cualquier otra víspera de festivo.

Horarios del Metro de Sevilla en Semana Santa

En cuanto al Metro de Sevilla, durante la Semana Santa 2026 los horarios que van a regir su funcionamiento va a ser los siguientes: Domingo de Ramos de 07.30 h. a 02.00 h; de Lunes a Miércoles Santo de 06.30 h. a 02.00 h; y Jueves Santo desde las 07.30 h. hasta las 02.00 h. del Sábado Santo (Servicio Ininterrumpido). El Sábado Santo será de 07.30 h. a 02.00 h, y el Domingo de Resurrección de 07.30 h. a 23.00 h.