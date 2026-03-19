José Antonio Rodríguez acerca el pregón a los jóvenes: "Voy a intentar darlo en directo por mi cuenta de Instagram"

José Antonio Rodríguez cuenta las horas para enfrentarse al atril del Maestranza. El periodista, que se acaba de estrenar en Canal Sur, será el encargado de pregonar la Semana Santa a Sevilla este Domingo de Pasión. El exasesor del presidente Juanma Moreno ha anunciado en múltiple ocasiones que su pregón traerá novedades y una de ellas será su voluntad de acercar el pregón a los más jóvenes.

Durante la Cuaresma, Rodríguez se ha pateado los grupos jóvenes de multitud de hermandades de la ciudad, colegios, institutos y colegios mayores, todo para que los más jóvenes de Sevilla puedan conocer el pregón de primera mano. Son pocos los chicos que tienen el privilegio de sentarse en las butacas del Maestranza el Domingo de Pasión y el pregonero quiere hacer algún guiño a los que no estén en el teatro.

"Voy a intentar darlo en directo por mi cuenta de Instagram", ha confesado el pregonero en un encuentro con la prensa en La Raza. El periodista ha explicado que "el 75% de quienes van al teatro son personas mayores de 45 años". "Hay una Sevilla institucional a la que se llega por cargos, pero hay gente que por generaciones no ha tenido esa oportunidad", ha insistido para lamentar que muchos se quedan fuera.

Incorporar al pregón "a la gente que no va"

Rodríguez es uno de los pregoneros más jóvenes que ha tenido la Semana Santa de Sevilla, de hecho, es de los pocos que sigue saliendo de costalero y al que sus padres podrán ver en la primera fila del teatro. Su juventud y su profesión como reportero de televisión, puesto que ha desarrollado durante gran parte de su carrera, Rodríguez ha defendido su afán por incorporar al pregón "a la gente que no va".

A Rodríguez le quedan ya pocas cosas que cerrar de cara al pregón de este Domingo de Pasión. Este mismo jueves pasará por as tablas del Maestranza para ensayar los últimos puntos, oír a la banda y colocar sus vasos, llevará un jarrillo de lata y el vaso de torero que utilizaba su padre, Rafael Torres. Después de días con una agenda "desbordada", Rodríguez terminará su preparación con un concierto de Arahal en Santa Marina.

Pese a que su profesión y su experiencia como periodista cofrade le ha permitido conocer otra Semana Santa, ha admitido que "dar el pregón hace que disfrutes de muchos momentos de intimidad de cada hermandad". El pregonero coincide con algunos de sus antecesores coincide en que el texto de la Maestranza, que ha tenido en su regazo durante todo el encuentro, da "la llave del cofre de muchas intimidades de Sevilla".

Los referentes del pregonero

El pregonero ha confesado que, a diferencia de otros antes que él, "no tenía nada escrito". De hecho, todo lo que escribió durante el primer mes y medio desde que cogió el ordenador terminó en la papelera. "Yo tenía muchos referentes, yo me quería parecer a todos, ser una mezcla de todos", ha señalado. Sin embargo, en el traslado de vuelta de la Misión de la Esperanza un hombre le recomendó que fuera él mismo.

Contando ya las horas para pedir la venia, el periodista ha apuntado que gran parte del texto, que dormirá la noche antes bajo el manto de la Esperanza de Triana, lo ha redactado con su gata Orza en el regazo. Por ahora, solo tres personas más, tres periodistas y compañeros de Rodríguez en Canal Sur Radio y el Palacio de San Telmo, conocen las palabras que pronunciará en el Teatro y marcarán la semana grande de la ciudad.