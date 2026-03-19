La Macarena bate récords esta Semana Santa: la Hermandad supera la 5.000 papeletas de sitio en 2026

5.304 papeletas de sitio. Un año más, la Hermandad de la Macarena ha vuelto a superar su propio récord al crecer en un 2,7% el número de hermanos que pidieron una papeleta de sitio de la corporación para la Madrugá. Aunque desde la institución no han señalado cuántos de estos registros se corresponden a nazarenos, las cifras anticipan que superará las 4.300 capas que puso en la calle el año pasado.

Tras el Covid, la Semana Santa de Sevilla ha alcanzado números que antes no se podían ni imaginar. Esta situación ha provocado que, dese el propio Consejo de Hermandades y Cofradías se haya planteado la posibilidad de limitar el número de nazarenos. Si se miran los datos de La Macarena, en solo cuatro años el número de papeletas expedidas ha experimentado un crecimiento de un 29,3%.

Desde la Hermandad puntualizan que esta cifra se ha alcanzado "aun quedando días para su cierre final". Las papeletas se pueden sacar, fuera de plazo, hasta el próximo 23 de marzo. De hecho, fuentes de la corporación macarena consultadas por El Correo de Andalucía explican que las papeletas se pueden expedir hasta el día de antes de la estación de penitencia "pagando un poco más" y perdiendo la antigüedad en la cofradía.

Más de 4.300 nazarenos

Solo con las cifras actuales, la Hermandad ya ha superado el número de hermanos que han pedido sacar un cirio en la Madrugá del año pasado. Sin contar con los penitentes, que elevarán la cifra, la corporación ha expedido 4.325 de nazareno, 25 más que todo el cortejo de 2025. Eso sí, las voces consultadas puntualizan que, probablemente, este no sea el dato que se registre en Campana, donde el número de hermanos es inferior.

La corporación da también los datos de 2017, cuando la Hermandad repartió 3.659 papeletas, lo que equivale a un crecimiento de casi el 45%, al contar este año con 1.645 papeletas más. En cuanto a los cortejos, en solo ocho ha crecido de forma especial el del Señor de la Sentencia, que ha aumentado su cortejo en 900 cirios. Además, los nazarenos de la Virgen han pasado de ser 1.554 a alcanzar los 2.372.

En un comunicado, La Macarena valora este crecimiento como una muestra clara de la vitalidad de la corporación, del compromiso de sus hermanos y del arraigo que la estación de penitencia sigue teniendo en la vida de la casa". Eso sí, puntualizan que este incremento supondrá una necesidad de "redoblar los esfuerzos organizativos para garantizar, con seriedad y responsabilidad, el buen orden del cortejo".

7.500 papeletas en ocho años

"El incremento registrado en 2026 confirma que la cofradía de la Macarena sigue creciendo en participación, en compromiso y en presencia pública, reforzando el carácter vivo y profundamente arraigado de nuestra estación de penitencia", insisten desde la basílica. De hecho, aplauden que "ponen de manifiesto" la voluntad de sus hermanos de dar "cumplimiento" a las reglas de la Hermandad.

La Madrugá es la jornada de la Semana Santa que más nazarenos pone en la calle. El crecimiento exponencial de los cortejos tras la pandemia provocó que el año pasado se alcanzaran las 15.000 personas en los cortejos de las seis hermandades. Un estudio realizado por la anterior Junta de Gobierno avanzaba una previsión de que, dentro de ocho años, la corporación alcanzaría las 7.500 papeletas de sitio.