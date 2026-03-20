Unas 1.700 personas disfrutarán este sábado del Miserere en la Catedral: "Es un patrimonio histórico de Sevilla"

Este 21 de marzo, a las 21:00 horas de la noche, la Catedral de Sevilla acogerá la interpretación del Miserere de Hilarión Eslava, una de las piezas más emblemáticas del repertorio de música sacra española y cita obligatoria en el calendario cuaresmal sevillano.

El acto ha sido presentado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento, y ha estado acompañado por Jesús Becerra, director de la Asociación Coral de Sevilla y Héctor Sandoval, tenor de la obra.

La audición correrá a cargo de la orquesta y coro de la Asociación Coral de Sevilla con nombres populares como el tenor Héctor Sandoval, el contratenor Miguel Ángel Hernández o el bajo Gregorio García, entre otros.

El delegado ha confirmado que no hay inicio de la Semana Santa de Sevilla sin esta obra: “No hay concepción de la Semana Santa sin este evento en nuestra Catedral”. Además, ha comentado que aunque esta obra ha pasado “por épocas exitosas y otras menos”, piensa que es una obligación poner en el sitio que le corresponde a esta obra, ya que es “patrimonio histórico de la ciudad de Sevilla”.

A continuación, ha tomado la palabra el tenor Héctor Sandoval que se encuentra feliz de volver que interpreta en esta obra: “estoy sumamente contento de poder participar en este nuevo descubrimiento. Es un gusto poder descubrir y tener la oportunidad de descubrir siempre esas facetas como cantante”. Para finalizar el acto de presentación, ha tomado la palabra Jesús Becerra, que ha agradecido públicamente el poder volver a dirigir la obra en esta “tradición tan bonita”. Además, la Asociación Coral de Sevilla cumple 70 años, y su director afirma que “es una fecha muy especial para nosotros”. “Continuamos intentando dignificar una obra que se ha convertido ya en una tradición”, concluye.

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Ante la buena acogida de los últimos años, el aforo ha aumentado a 1700 localidades, reafirmando la importancia de esta obra para la ciudad. Las puertas se abrirán al público a partir de las 20:00 horas y su acceso será por las Puertas de San Miguel y de los Palos.