La Virgen de los Dolores del Cerro irá a la Catedral en septiembre de 2027 por el 25º aniversario de su Coronación

La Hermandad del Cerro del Águila ha anunciado este viernes que la Virgen de los Dolores irá a la Catedral en septiembre de 2027 con motivo del XXV aniversario de su coronación canónica. Se trata de un hito en su historia, ya que en aquella jornada celebró el acontecimiento por las calles de su barrio y no se desplazó hasta el casco histórico, una dinámica que ha seguido en otras salidas extraordinarias.

Así, el domingo 26 de septiembre de 2027, a las 11:30 horas, se celebrará una solemne misa estacional en la Catedral ante Nuestra Señora de los Dolores, presidida por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses, y regresará a su sede canónica en procesión extraordinaria en la tarde de dicha jornada.

"Es la primera vez en la historia que la Virgen de los Dolores del Cerro va a celebrar una misa estacional en la Catedral porque, hasta ahora, es la única que se coronó en su camarín", ha señalado a este periódico el hermano mayor, Manuel Zamora. En este sentido, ha recordado que estaba previsto en el año 1980 fuese por el 25 aniversario de su bendición pero no llegó a producirse porque la lluvia lo impidió.

No está definida la jornada de ida

Por el momento, no está definida la jornada de ida a la Catedral, aunque la Junta de la Hermandad decidirá la fecha más adelante. La procesión se definirá por parte de la Junta de Gobierno que tome posesión en octubre, que será la que defina el programa de actividades por la conmemoración.

"Va a suponer un momento de gran ilusión y reiteración de la devoción que se tiene en el barrio a la Virgen de los Dolores", ha asegurado su hermano mayor.

Se celebrará una misa estacional

"Al conmemorarse el próximo año 2027 el XXV Aniversario de la coronación canónica de la Santísima Virgen de los Dolores, a la vista de lo establecido en el art. 56.4 de las Normas diocesanas para Hermandades y Cofradías, de nuestra regla 14ª y del decreto sobre procesiones extraordinarias de 28 de enero de 2015, atendiendo a las necesidades de planificación de este tipo de actos de culto externo y previo acuerdo del cabildo de oficiales de fecha 25 de febrero de 2026, con el visto bueno de nuestro párroco y director espiritual, comunicamos a nuestros hermanos que, D.m., el domingo 26 de septiembre de 2027, a las 11:30 horas, se celebrará una solemne misa estacional en la S.I. Catedral ante Nuestra Señora de los Dolores, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. José Ángel Saiz Meneses, regresando a nuestra sede canónica en procesión extraordinaria en la tarde de dicha jornada", ha señalado la hermandad.

La Santísima Virgen fue coronada canónicamente el domingo 15 de septiembre de 2002, en su camarín del retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, por el entonces arzobispo de Sevilla, fray Carlos Amigo Vallejo. En la tarde de dicha jornada se celebró "solemne y triunfal procesión extraordinaria por las calles de El Cerro del Águila", han recordado desde la hermandad.