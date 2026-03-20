Écija prepara una Semana Santa con grandes estrenos: música para la Virgen de la Fe y nueva imagen para el misterio de la Quinta Angustia

La Semana Santa de Écija presentará significativos estrenos en 2026. Al bautizo procesional de la Agrupación Parroquial de las Penas, que desfilará el próximo Sábado de Pasión con el Señor de las Penas, se unirán sobresalientes novedades en algunas de las cofradías más carismáticas y populares de la Ciudad del Sol. Las corporaciones de Jesús sin Soga, Jesús Cautivo y la Soledad serán las que alcancen el recorrido oficial con un relevante catálogo de nuevos elementos en sus cortejos.

Imagen del boceto de la imagen de José de Arimatea que estrenará la Soledad. / El Correo

Jesús Cautivo lucirá su restauración

La hermandad de Jesús Cautivo desfilará el próximo Domingo de Ramos en el horario de mañana con el misterio de la Borriquita y en la franja vespertina con los pasos del Cautivo y la Virgen de las Lágrimas. El Señor, gubiado por el artista sevillano Cayetano González en los años 40 y cuya iconografía es única al lucir corona de espinas pese a tratarse de un Cautivo, regará de fe las calles de la ciudad después de su reciente restauración.

La Virgen de la Fe, en el itinerario de regreso en 2025. / Lolo Reyes

Los trabajos de conservación a los que ha sido sometido por el imaginero Agustín Martín han sido un auténtico éxito y el Cristo de las manos atadas y el escapulario trinitario presenta ante sus fieles un aspecto renovado. La otra novedad significativa que aprobó la junta de gobierno fue la ejecución por las costureras de la hermandad de los nuevos ropajes de las imágenes secundarias del misterio de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, bautizado cariñosamente como la Borriquita.

Música para la Virgen de la Fe

Sin duda alguna será uno de los estrenos más impactantes de la Semana Santa en Écija. La Virgen de la Fe, una dulce dolorosa ejecutada a finales del siglo XVII y atribuida a Pedro Roldán, avanzará el próximo Viernes Santo a los sones de un trío de capilla. Será la primera vez que la imagen de la cofradía de Jesús sin Soga camine con música. Para la ocasión, la junta de gobierno ha elegido a Capilla Hispalense, un trío de viento que interpretará un repertorio clásico de marchas fúnebres.

Primer plano de José de Arimatea. / El Correo

En 2025, la dolorosa apareció entronizada ante sus fieles en un paso de palio de cajón elaborado en material de terciopelo color buganvilla.Los flecos de bellota de las bambalinas de nuevo cuño fueron tallados en madera salomónica con aplicación de orfebrería y el basamento de los varales era especialmente simbólico al representar la puerta de la Iglesia de Santa Bárbara, sede canónica de la corporación.

El proyecto de futuro, diseñado por Jesús Rosado, contempla la ejecución de los respiraderos en madera tallada. Otro de los aspectos relevantes de la estación de penitencia del próximo Viernes Santo es el recorrido, que ofrecerá variaciones con respecto a 2025 a causa de las obras en la calle Zayas. En el camino hacia Santa Cruz, la comitiva avanzará por José Canalejas hasta Puerta Palma y en el regreso proseguirá por La Calzada, Colón, Carreras, Conde, Plaza de España y Miguel de Cervantes.

El Señor Cautivo, tras su restauración. / El Correo

Una nueva imagen para el misterio de la Quinta Angustia

La cofradía de la Soledad ofrecerá una nueva estampa en su procesión del próximo Sábado Santo, jornada en la que el misterio de la Quinta Angustia, el primero de los tres pasos de la hermandad, incorporará a la escena del velatorio del Señor la figura de José de Arimatea, obra de Rafael Amadeo Rojas Álvarez, autor igualmente de la Virgen, el Cristo y San Juan.

La hermandad de la Soledad procesionó hasta 2007 para escenificar el misterio de la Quinta Angustia un conjunto escultórico cuya hechura databa de principios del siglo XVI. Desde 2008 se fueron estrenando de forma progresiva la Virgen, el Cristo y San Juan hasta que en 2026 José de Arimatea se integrará en un misterio que sumará dos nuevas tallas en el futuro, María Magdalena y Nicodemo.

José de Arimatea lucirá unos ropajes que han sido elaboradas por las costureras de la cofradía, que en las próximas semanas celebrará la rotulación de la calle Fuentes de Andalucía como calle Nuestra Señora de la Soledad, vía en la que se alza la capilla de la propia congregación.