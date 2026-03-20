El menú de Cuaresma de Tradevo Nervión que sorprende a los sevillanos con sus guisos tradicionales, bacalao y dulces: "Propuesta de gran nivel y mejor precio en Sevilla"

Si una fecha se vive con fervor y devoción en la ciudad de Sevilla es su Semana Santa, convertida en uno de los momentos más esperados no solo por los sevillanos, sino por los miles de visitantes que acuden al territorio hispalense venidos de todos los rincones del globo para disfrutar de su cultura, belleza y riqueza. Y para celebrar la cercanía de este evento, el restaurante Tradevo Nervión ha elaborado un menú especial de Cuaresma que se presenta como "una de las propuestas con más nivel y mejor precio de Sevilla”.

Así, este establecimiento situado en la avenida de Diego Martínez Barrio ha creado un menú cerrado que ya está disponible y que está formado por platos de pescado, guisos tradicionales y dulces que se pueden degustar por 16,90 euros.

Un menú especial de Cuaresma disponible de martes a viernes

Pero esta oferta no se podrá disfrutar por tiempo ilimitado, sino que estará disponible de martes a viernes y solo hasta el próximo 3 de abril, es decir, el Viernes Santo.

"En Sevilla, la Cuaresma tiene un sabor muy reconocible y nos apetecía llevarlo a la mesa con nuestro lenguaje, respetando la tradición, pero cocinándola desde hoy", ha asegurado sobre esta iniciativa el chef Gonzalo Jurado, que ha afirmado que se trata de un menú "muy disfrutable, muy nuestro y, al mismo tiempo, muy accesible".

Una propuesta de Cuaresma con tradición y precio accesible

Y ha continuado asegurando: "Seguramente estamos hablando de una de las propuestas de Cuaresma con más nivel y mejor precio de Sevilla".

Para ello, se ha creado este menú especial Cuaresma en el que, por 16,90 euros, los comensales podrán escoger entre tres platos principales. Entre ellos se encuentra el guiso de pochas y habas del tiempo, "una elaboración de cuchara de perfil meloso, fondo sabroso y carácter reconfortante".

Tres platos principales en el menú de Tradevo Nervión para Cuaresma

Junto a este se sitúa un plato que combina huevo de corral, patatas panaderas y chipironcito frito, que articula "un juego de texturas entre la cremosidad de la yema, la base jugosa de la patata y el contrapunto crujiente del chipirón".

Completando el listado de opciones destaca el bacalao desalado frito con cremoso de patata y trufa, huevo frito y setas, una composición "más afinada" que toma como referencia uno de los productos más asociados a la Cuaresma y "lo lleva hacia un lenguaje más actual".

Postres y propuesta gastronómica reconocida en Sevilla

Además de uno de estos platos, el menú especial incluye bebida, pan y postre. Entre los dulces que pueden escoger los comensales se encuentra el arroz con leche, el brownie o una torrija.

"Las tres opciones aportan equilibrio entre tradición, familiaridad y atractivo inmediato", han recalcado desde el restaurante sevillano.

Tal y como han señalado desde el propio establecimiento, más que una acción puntual, este menú se plantea como una forma de acercar al barrio una selección de platos que adquieren un valor especial en estas fechas.

Horario del restaurante y disponibilidad del menú

"El menú funciona como una lectura contemporánea de sabores y preparaciones que forman parte de la memoria culinaria local, con una propuesta pensada para conectar con el momento, sin renunciar a una ejecución cuidada", ha añadido este restaurante cuya calidad gastronómica le ha hecho ser recomendado por la Guía Michelin y Guía Repsol.

Este menú especial de Cuaresma estará disponible de martes a viernes y hasta el Viernes Santo en su local, de la avenida de Diego Martínez Barrio, que está abierto de miércoles a sábado de 13.30 a 16.00 horas y de 21.00 a 23.15 horas, y domingos y martes de 13.30 a 16.00 horas. Los lunes, por su parte, permanece cerrado.