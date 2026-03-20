La Semana Santa de Sevilla de 2026 tendrá Ley Seca: prohibido vender alcohol al paso de las hermandades y cierre a las 3.00 en la Madrugá

Los establecimientos de hostelería de Sevilla tendrán un año más restricciones para sacar mesas a la calle y vender alcohol durante la Semana Santa en este 2026. Nuevamente el Ayuntamiento busca que ningún establecimiento venda alcohol desde el paso de la Cruz de Guía para su consumo en el exterior durante el discurrir de las hermandades. Por ello, durante la Madrugá que es el día que todos los años está en el foco, los bares que sirven alcohol cerrarán a las 3.00 horas, teniendo que seguir sin abrir hasta las 6 de la mañana. Las excepciones serán las calles El Silencio, Alfonso XII y Plaza del Duque, donde el horario de cierre será a la 1.00 horas.

Y con respecto a la venta de alcohol, se prohíbe tanto a bares como a cualquier establecimiento comercial para su consumo en el exterior. Mientras estén los bares abiertos, no se permitirá en los establecimientos con terrazas de veladores instalaciones de apoyo auxiliar (barras adosadas a fachada para consumo, barras de servicio, mesas de menaje, toneles, cartelería, etc.), ni acopio de elemento alguno para el desarrollo de la actividad. Asímismo, únicamente está autorizado el consumo en el exterior dentro del ámbito de la terraza de veladores durante el horario autorizado.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado, dentro del Dispositivo de Seguridad y de Movilidad, que lo que se podrá sacar a la calle y vender en las zonas acotadas por el paso de las hermandades será:

Agua, refrescos, zumos, néctares (en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima).

(en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima). Caldos alimenticios, horchatas, bebidas lácteas -y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen).

-y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen). Café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

En lo que se refiere a establecimientos comerciales, durante la Semana Santa de 2026 no podrán expenderse bebidas en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, en los establecimientos cuyo acceso se realice desde las calles en las que discurran desfiles procesionales, desde la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento hasta la finalización del paso de la cofradía. Se exceptúa de esta prohibición la venta de:

Agua, refrescos, zumos y néctares (en envases de plástico de 500 cm3 . de capacidad máxima).

(en envases de plástico de 500 cm3 . de capacidad máxima). Café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

Retirada de mesas y sillas a las 17.00 en Carrera Oficial

Como ya se hiciera en 2025, también se ha impuesto una normativa para el uso de veladores. Desde el Domingo de Ramos y hasta el Sábado Santo en los establecimientos de hostelería con terraza de veladores situados en Carrera Oficial y/o en sus vías de acceso y salida se procederá a la retirada de las mesas y sillas a las 17.00 horas, lo que supone una hora más con respecto al 2024, que estaba fijada a las 16.00 horas.

Cuando finalice el paso de las hermandades y se recupere el uso normal de la vía pública, se podrán volver a instalar las terrazas de veladores en las condiciones autorizadas. Las terrazas de veladores podrán instalar solo mesas altas en el número autorizado en la licencia de veladores, manteniéndose en todo caso el aforo de la terraza de veladores, asimismo los usuarios de la terraza de veladores deberán ajustarse en número y disposición a la licencia de veladores concedida.

Además, durante toda la semana, los establecimientos de hostelería con terrazas de veladores situados en la salida y entrada de las hermandades de sus templos así como en el itinerario de dichas hermandades tendrán que retirar todos los elementos que forman parte de la terraza de veladores una hora antes del paso de la Cruz de Guía. Después se podrán volver a instalar las terrazas de veladores en las condiciones autorizadas.

Las calles que retirarán veladores antes de la Cruz de Guía

El Gobierno de José Luis Sanz también detalla las calles donde se encuentran las terrazas de veladores que tendrán que retirarse una hora antes del paso de la Cruz de Guía, según los horarios oficiales facilitados por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y las distintas Hermandades, pero donde se podrá seguir consumiendo con normalidad en el interior del establecimiento:

Reyes Católicos, Segura, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Pastor y Landero, Canalejas (desde Marqués de Paradas hasta Bailén), Cuesta del Rosario, Pza. de la Pescadería, Villegas, Boteros, Pérez Galdós, Ángel María Camacho, Jesús de las Tres Caídas, Luchana, Avenida de la Constitución, Santander, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Castelar, Puerta de Jerez (Bliss Bar y Starbucks) San Gregorio, Santo Tomás, Pza Contratación, Arfe, San Diego, Francisco López Borda, Adriano (desde Antonia Díaz a Valdés Leal), Julio César y Paseo de Colón (desde Adriano a Reyes Católicos), Jimios, Gamazo, Barcelona, Pza. Duque de la Victoria, Trajano, Plaza de la Gavidia, Plaza de San Lorenzo, Angostillo, Daoiz (Pza Fernando de Herrera- Florentino Pérez Embid), José Gestoso, Correduría, Feria, Relator (desde calle Feria hasta su confluencia con Alameda de Hércules), Alameda de Hércules y calles y plazas de confluencia (Plaza Pedro Zerolo, calles Santa Ana, Leonor Dávalos, Arias Montano, Recreo, Juan de Oviedo, Lumbreras, Peris Mencheta, Belén, Vulcano, Niño Perdido, Barco y esquina Amor de Dios), Plaza Cristo de Burgos, Almirante Apodaca, Alhóndiga, Altozano, Pureza, San Jacinto (zona peatonal), San Jorge, Castilla y Plaza de Santa Ana.