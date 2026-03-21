Antonio Delgado: "A partir del Lunes Santo no se ven lluvias generalizadas en Sevilla durante la Semana Santa"

Los cofrades miran al cielo cada día, y acto seguido al móvil, en busca de buenas noticias, de previsiones que vaticinen una Semana Santa en Sevilla en la que haga sol y la lluvia no aparezca. Cuando más se acerca la fecha las previsiones son más reales y fiables, aunque la tecnología con la que trabajan los meteorólogos hoy en día les permite observar a medio plazo cómo puede comportarse el tiempo.

Una de las cuentas de Twitter más visitadas en este sentido es la de Antonio Delgado, conocido físico de partículas y cofrade sevillano afincado en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Notre Dame, que se ha convertido en referencia para miles de personas por su forma de leer radares, satélites y modelos y explicarlo con un lenguaje directo.

Este sábado, Delgado ha hecho una nueva predicción en función de los datos que ha podido observar. Hace unos días, en un análisis compartido desde EE.UU y difundido en redes sociales, ya hablaba de que "la Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión", e insistía en que existía "muchísima incertidumbre".

"Las temperaturas no serán muy altas"

Delgado ha publicado un hilo corto en su perfil en el que hace un pequeño repaso sobre cómo está la situación. En primer lugar, se refiere al arranque de la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos. "Viene determinado por un anticiclón no muy potente y algo desplazado al noroeste", asegura.

Esta situación podría dar lugar "a la entrada de aire frío por el sureste". "De momento parece que en Sevilla estaría estable y en Málaga menos estable", comenta sobre los primeros días de Semana Santa, que estarán marcados por termómetros con bajas temperaturas.

¿Lloverá en Sevilla en Semana Santa?

Entre el Lunes Santo y el Domingo de Resurrección "está todo muy incierto", analiza Antonio Delgado. Según este físico, parece que "las temperaturas no serán muy altas" y que "el occidente estaría más estable que el oriente".

"No se ven borrascas o lluvias generalizadas de momento. Pero todo puede todavía cambiar", sentencia en su publicación. De hecho, un usuario le pregunta si la clave estará en que el anticiclón se mantenga en la zona o que no pierda potencia, y Delgado apunta que "ambas" cosas.

Este viernes, este experto detallaba que "de cara al arranque de la Semana Santa parece claro que no hará temperaturas altas, las máximas pueden estar por debajo de los 20º y las mínimas por debajo de 10º. Mucha incertidumbre en cuanto a la lluvia, hay entre un 40% y un 60% de escenarios inestables. Imposible decir nada".

De momento, las predicciones de Aemet no llegan tan lejos, pero la próxima semana, previa a Semana Santa, todo apunta a que será seca, con apenas porcentajes de lluvia. Además, las temperaturas rondarán mínimas de 10 grados y máximas de hasta 27 grados. Otros meteorólogos, como Juan Antonio Salado, también señalan que "las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas". De momento, todo avanza en esa dirección.