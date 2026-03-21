Cortes de tráfico en la Semana Santa de Sevilla: estas son las calles en las que la Policía cerrará la circulación

Una Semana Santa más, las hermandades tomarán el centro de Sevilla (y otros barrios de la ciudad). Por eso el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Seguridad y de Movilidad en el que se han diseñado cortes de tráfico para impedir la circulación de vehículos en determinadas zonas reservadas para el discurrir de las cofradías. Además, este año, con el condicionante de la ejecución de las obras de construcción del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque, que afectará sobre todo a las Plazas de la Encarnación y Ponce de León y a la calle Imagen.

Los cortes arrancarán ya desde la entrada en vigor de la segunda fase del plan, del martes 24 de marzo al sábado 28 de marzo, y también durante la tercera fase, del domingo 29 de marzo al lunes 6 de abril, ya en plena Semana Santa. El Ayuntamiento advierte que en esta segunda fase del plan ya podrán producirse cortes de tráfico y desvíos provisionales al paso de los cortejos procesionales de las hermandades que realizan su salida procesional el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión.

Corte total al tráfico de La Campana en Semana Santa

Con el objeto de facilitar el tránsito de peatones en el tramo de carrera oficial comprendido entre Martín Villa y la Plaza del Duque, en el que parte de los acerados es ocupado durante la Semana Santa por los acopios de sillas y parte de las estructuras de los palcos, y evitar que los peatones tengan que transitar por la calzada compartiendo este espacio con el tránsito de vehículos, se llevará a cabo el corte total de tráfico de la Campana desde la Plaza del Duque hasta la calle Cuna.

Este corte de tráfico será total y permanente desde las 10 horas del martes 24 de marzo hasta el Domingo de Resurrección, estando únicamente permitido el paso de vehículos con plaza de garaje en la calle San Eloy, que lo harán a través del corte del punto ubicado en la tienda de ALDI, y el de los servicios municipales de limpieza, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Los vehículos que, debidamente acreditados, tengan que entrar o salir a la calle San Eloy deberán de hacerlo en horario de 10 a 15 horas debiendo guardar la debida precaución con el tránsito peatonal. Los residentes con garaje en calle Santa María de Gracia podrán acceder y salir a través de la calle Javier Lasso de la Vega.

Los cortes de tráfico se llevarán a cabo en Plaza del Duque a la altura del hotel Derby y la tienda de ALDI, por lo que la Plaza del Duque se verá alterada su sentido de circulación habitual, pasando a adoptar el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Obras del tranvibús en la Campana y la Plaza del Duque antes de la Semana Santa / Rafa Aranda

Cortado el acceso al Casco Antiguo en Semana Santa

Ya desde el Domingo de Ramos, e incluidos Lunes, Martes, Miércoles y Sábado Santos, en horario de 10.00 horas a las 02.00 horas del siguiente día, y desde las 10.00 horas del Jueves Santo hasta las 02.00 h. del Sábado Santo, sólo se permitirá el acceso al Casco Antiguo a determinados vehículos:

Residentes y titulares de plazas de garaje autorizados

autorizados Bicicletas, motos y ciclomotores , excepto en los puntos de control de Águilas con Candilejos, Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga y Pescadería con Cuesta del Rosario

, excepto en los puntos de control de Águilas con Candilejos, Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga y Pescadería con Cuesta del Rosario Vehículos de emergencia.

Tussam y servicio público de taxis .

y servicio público de . Vehículos de alquiler con conductor con servicios previamente contratados acreditados.

con conductor con servicios previamente contratados acreditados. Carga y descarga , y vehículos industriales en ejecución de los trabajos que le sean propios, de 7.00 horas a 13.00 horas debiendo de abandonar la zona como máximo a las 14:00 h..

, y vehículos industriales en ejecución de los trabajos que le sean propios, de 7.00 horas a 13.00 horas debiendo de abandonar la zona como máximo a las 14:00 h.. Carga y descarga "última milla" con vehículos ciclomotores eléctricos con capacidad máxima de 8 barriles.

con vehículos ciclomotores eléctricos con capacidad máxima de 8 barriles. Vehículos industriales para la realización de los trabajos que le son propios, incluidos los de reparto de medicamentos, en el mismo horario indicado para la carga y descarga.

para la realización de los trabajos que le son propios, incluidos los de reparto de medicamentos, en el mismo horario indicado para la carga y descarga. Clientes de establecimientos hoteleros . Acreditando la reserva de plaza hotelera.

. Acreditando la reserva de plaza hotelera. Vehículos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla , Lipasam, TUSSAM y Emasesa, servicio de correos y servicios postales, compañías suministradoras de electricidad, gas, telefonía, o similares, vehículos de asistencia en carretera y de empresas de seguridad privada

, Lipasam, TUSSAM y Emasesa, servicio de correos y servicios postales, compañías suministradoras de electricidad, gas, telefonía, o similares, vehículos de asistencia en carretera y de empresas de seguridad privada Vehículos privados con destino a los aparcamientos públicos situados en el interior del Casco Antiguo hasta colmatar la ocupación de las plazas.

El acceso de esos vehículos al Casco Antiguo va a ser controlado por la Policía Local en una veintena de puntos: Puñonrostro-María Auxiliadora (Puerta Osario), Alameda-Trajano, Reyes Católicos-Julio César, Reyes Católicos-Marqués de Paradas, Paseo Colón-Adriano, Paseo Colón-Dos de Mayo, Águilas-Candilejo, Puerta de Carmona (San Esteban), Avenida de Roma-Palos de la Frontera, Ponce de León-Juan de Mesa (iglesia de Santa Catalina), Imagen con Santa Ángela de la Cruz, Cristo de Burgos-Doña María Coronel, Gerona-Doña María Coronel, Torneo-Baños, Baños-San Vicente, Teniente Borges, Adriano-López de Arenas, Pastor y Landero-Reyes Católicos, y Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario.

Otros cortes de tráfico fuera del centro de Sevilla

Con objeto de evitar la ocupación de los viarios principales y la entrada masiva de vehículos a zonas restringidas se realizarán cortes permanentes durante la vigencia de esta fase del plan:

María Auxiliadora. – Mateos.

Paseo de Colón Real de la Carretería.

Paseo Colón – Almansa.

Campana, desde Martín Villa hasta plaza del Duque, y Santa María de Gracia.

Paseo de la O.

También se podrán hacer cortes atendiendo al grado de ocupación de los aparcamientos del Casco Antiguo y su corona, y el Ayuntamiento aclara que podrán producirse cortes de tráfico y desvíos provisionales al paso de los cortejos procesionales de las distintas hermandades en sus itinerarios de ida y de vuelta desde sus templos de referencia.