De cruz de mayo a fenómeno masivo: la Abnegación de San Bernardo llena las calles y reaviva el debate cofrade

En la tarde de cada sábado previo al pregón y de una carpa del parque de la calle Campamento de San Bernardo, sale el misterio del Cristo de la Abnegación. Una imagen que durante todo el año está en la clausura del Convento de la calle Águilas y que nada más se puede venerar durante la salida y en el besamanos del día anterior.

El origen de esta Asociación Civil, que se encuentra al margen de la legislación eclesiástica, está en la Cruz de Mayo del propio barrio de San Bernardo que se organizaba en el barrio desde los años ochenta del siglo pasado. Aquellos jóvenes, se propusieron a comienzos de la década pasada sacar a las calles la imagen de un Cristo, encargándosela al imaginero Ramón Martín en 2012. Sería el mismo autor el que una década más tarde, en 2022, concluyera el misterio que representaba a Cristo recibiendo la cruz tras el juicio de Pilatos.

Un gran misterio y acompañado de una gran banda, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, son elementos que han propiciado un auge de esta asociación sin precedentes en los últimos años. Su recorrido cada vez es más contemplado hasta el punto de haberse convertido en una gran cita de la cuaresma sevillana.

Un gran misterio y acompañado de una gran banda, la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, son elementos que han propiciado un auge de esta asociación sin precedentes en los últimos años

Como cada año y con la lluvia dando un respiro en este fin de semana, el Cristo de la Abnegación puso rumbo al centro de la ciudad acompañado de mucho público que no quiso perderse esta procesión. Incluso pudieron vivirse estampas de bullas y aglomeraciones más propias del Miércoles Santo cuando San Bernardo vive su día grande con la cofradía del barrio.

Un recorrido que lleva al Cristo de la Abnegación por el arrabal de San Bernardo, la zona de la Judería y de la Alfalfa. Sus puntos álgidos son la visita al convento de la calle Águilas, al Parque de Bomberos y a la zona de Santa María la Blanca. En cuanto a la procesión, el cortejo lo compone un nutrido cuerpo de cirios, en torno a 200, representaciones de hasta veinte asociaciones llegadas de otras zonas de Sevilla y de Andalucía y hasta cuerpo de acólitos.

Una asociación no exenta de polémica

No obstante, la salida anual de la Abnegación y del resto se asociaciones civiles o llamadas piratas por sus detractores, levantan el recelo y la crítica del sector más conservador de las cofradías.

Los elementos negativos que suelen argumentar esta crítica son el vacío de fe, la pérdida del simbolismo y del significado de una procesión y la asistencia para ver coreografías de costaleros y el lucimiento de la banda. Lo cierto es que esta asociación no para de aumentar y que las realidades civiles y cofrades de Sevilla esperan una solución y en algún momento, verse amparadas por la Archidiócesis de Sevilla.