Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026

Con la Cuaresma ya en su recta final, vuelve una de las citas más esperadas para muchos cofrades sevillanos: la recogida del tradicional programa de mano de El Llamador, el emblemático espacio de Canal Sur Radio. Como es habitual, la Radio Televisión Pública de Andalucía pone a disposición del público esta publicación, convertida ya en todo un clásico, con la información más útil de la Semana Santa de Sevilla: itinerarios, horarios, hermandades y otros datos de interés.

La popularidad de este libreto hace que, año tras año, conseguir uno no resulte sencillo. La expectación que genera provoca largas esperas desde primeras horas del día, e incluso hay personas que se adelantan varias horas para asegurarse un ejemplar de esta guía imprescindible para seguir la Semana Santa sevillana.

Junto a su valor informativo, el reparto mantiene también su carácter solidario. Quienes acudan a recoger el programa de mano pueden colaborar con la entrega de alimentos, que posteriormente Canal Sur destina al Banco de Alimentos.

Cuándo y dónde recoger 'El Llamador'

Como viene siendo habitual, Canal Sur Radio distribuirá el programa de mano de El Llamador el último miércoles de la Cuaresma, que este año cae en miércoles 25 de marzo de 2026. La entrega se llevará a cabo de forma ininterrumpida desde las 08:00 hasta las 19:00 horas en la sede de RTVA, situada en la Isla de la Cartuja, junto a Isla Mágica, concretamente en la calle José de Gálvez, 1.

Debido a la gran demanda que despierta esta publicación entre los aficionados a la Semana Santa, suelen limitar la entrega de ejemplares por persona, para que nadie se quede sin su programa de mano. Hay quienes los guardan como recuerdo de cada año y también quienes aprovechan para intercambiarlos y completar su colección con otros programas editados por distintos medios e instituciones.

'El encuentro': la obra de Jorge Gallego

El artista plástico Jorge Gallego ha sido el encargado de pintar la portada del programa de mano de este año. La obra, titulada El encuentro, está concebida, según explica el artista, como una composición triple: funciona como una sola imagen horizontal, pero también al dividirse en dos partes, con la portada a la derecha y la contraportada a la izquierda.

Pintada al óleo sobre madera imprimada, la escena plantea un relato contemporáneo en el que un nazareno del Gran Poder avanza por la calle hasta encontrarse con la Macarena, en una imagen cargada de simbolismo. Ese tránsito desde la sombra hacia la luz representa, según el autor, el camino de la humanidad en busca de lo divino.

En la parte izquierda, la calle y el muro adquieren protagonismo, con carteles, pintadas y elementos visuales que evocan la memoria y el imaginario popular de la Semana Santa sevillana. Allí destaca la palabra Guapa, entendida como una síntesis del cariño y la devoción de Sevilla hacia la Virgen.

El artista subraya además el contraste entre luz y sombra, entre el blanco y el negro, como metáfora de las dos formas complementarias de vivir la religiosidad en la ciudad. También pone el acento en la idea del paso del tiempo: la luz cambia, los restos en la pared hablan de lo que fue y el encuentro representado, aunque fugaz, deja una huella permanente.