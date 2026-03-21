Las mezclas inéditas de Antonio Juviñá, el artesano del incienso que crea aromas "que salen del corazón"

La emoción de sus ojos se contagia cuando cuenta la historia de su empresa. Antonio Juviñá (Algeciras, 1967) comenzó su actividad como emprendedor en la terraza de su casa hace ocho años. Le gustaba el incienso y decidió hacer mezclas para probar. Ahora, cuenta con una firma-Inciensos de Sevilla- que es un referente del sector y regenta un negocio en la calle Águilas que registra grandes colas para hacerse con el último aroma que ha salido de su cabeza. Y eso que estudió para ser aparejador.

Aunque vende los inciensos más clásicos y conocidos por los cofrades, la peculiaridad de Juviñá es que diseña mezclas que son inéditas y que "salen del corazón". Desde Epifanía, dedicada a su madre tras su fallecimiento -su día favorito era el de los Reyes Magos- hasta Virgen del Carmen, que juega con el azul verdoso del mar, el marrón carmelita y el dorado de la corona de la Virgen. Y solo son dos ejemplos de los múltiples que ofrece tanto en su tienda como en la web.

Uno de los principales hitos en los años que lleva dedicado al incienso es la llamada del Vaticano. Como no sabía si el pedido iba a llegar a tiempo, decidió viajar hasta San Pedro para llevarlo él mismo. También ha diseñado incienso para una representación teatral que tuvo lugar en el Festival de Mérida. "Mi espíritu empresarial llega a todos lados", subraya.

Desde toda España

Sus inciensos no solo cautivan en Sevilla. Seguidores de toda España compran sus productos a través de la web de Inciensos de Sevilla, pero también se desplazan hasta su establecimiento para adquirir de primera mano sus artículos. Y para conocer a Antonio, que se ha convertido en todo un referente en las redes sociales. "Ahora las tengo más abandonadas, pero ciertamente supusieron un impulso para el conocimiento de nuestra empresa más allá de Sevilla", reconoce.

No en vano, el verano es uno de los momentos del año más agitados en la tienda porque son muchos los turistas que visitan Sevilla y deciden acercarse a ella para llevarse los productos. "Se ha convertido en un punto casi de peregrinación de los cofrades del resto de España cuando vienen a la ciudad", explica.

Imitación al instante

Con el paso de los años, la firma ha ido incorporando diferentes productos, desde llaveros a miniaturas, pasando por camisetas, juegos sobre Semana Santa o incensarios portátiles. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta como empresario, asegura, es la rapidez con la que otros copian los artículos que anuncia.

"Yo a la competencia no le tengo miedo porque estamos en igualdad de condiciones; el gran enemigo es aquel que te copia las cosas y luego no pagan impuestos porque ni siquiera está dado de alta en la Seguridad Social... Sacas cualquier producto y enseguida lo tienen y encima sin cumplir, como hacemos los demás", se lamenta.

Cuaresma en Sevilla

La Cuaresma es uno de los puntos álgidos de la actividad de la empresa. A la demanda por parte de los cofrades se suman las de las hermandades. De hecho, la empresa surte y ha diseñado inciensos propios para algunas de las corporaciones que procesionan en Sevilla capital, como La Amargura, La Esperanza de Triana, San Benito, San Esteban o El Resucitado, entre otras.

"Nosotros diseñamos ese incienso y se lo hacemos solo para ellos y para nadie más", señala Juviñá. Así, hay hermandades que deciden personalizarlo a su gusto e incluso, este año, ha desarrollado una mezcla específica para la Banda del Sol.

"Luego hay otras que optan por usar algunos genéricos y también las hay que deciden recortar su presupuesto por el incienso, precisamente de las cosas más baratas que hay dentro de un cortejo: eso es como ir muy bien vestido y luego echarte una colonia mala", explica.