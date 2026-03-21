Ley Seca en Sevilla: el listado completo de calles donde no podrás comprar alcohol esta Semana Santa

Sevilla volverá a tener Ley Seca durante esta Semana Santa, la cual afectará sobre todo a la Madrugá. El Ayuntamiento volverá a ser estricto en cuanto a la compra y venta de alcohol en calles por las que pasarán las hermandades, tanto en la Carrera Oficial como en otros puntos de la ciudad, pero también en otras del entorno. Como ya se hizo en 2025, la principal medida es que los bares cerrarán a las 3.00 horas, permaneciendo cerrados hasta las 6 de la mañana; excepto en las calles El Silencio, Alfonso XII y Plaza del Duque, donde el horario de cierre será a la 1.00 horas.

Pero además del cierre de bares, que en el resto de días cumplen los horarios habituales del resto del año, otra de las batallas del Gobierno de José Luis Sanz es impedir el consumo de alcohol y que eso pueda derivar en problemas de seguridad, especialmente por donde pasan los nazarenos y habrá más aglomeraciones de público. Por ello se ha decidido que ningún establecimiento venda alcohol desde el paso de la Cruz de Guía ni que se pueda consumir en el interior de los mismos.

Mientras estén los bares abiertos, no se permitirá en los establecimientos con terrazas de veladores instalaciones de apoyo auxiliar (barras adosadas a fachada para consumo, barras de servicio, mesas de menaje, toneles, cartelería, etc.), ni acopio de elemento alguno para el desarrollo de la actividad. Asímismo, únicamente está autorizado el consumo en el exterior dentro del ámbito de la terraza de veladores. Pero solo se podrá vender y sacar a la calle:

Agua, refrescos, zumos, néctares (en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima).

(en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima). Caldos alimenticios, horchatas, bebidas lácteas -y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen).

-y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen). Café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

Esta medida afectará a los establecimientos de hostelería con terrazas de veladores situados en la salida y entrada de las Hermandades de sus templos así como en el itinerario de dichas Hermandades, que tendrán que retirar todos los elementos que forman parte de la terraza de veladores una hora antes del paso de la Cruz de Guía. Estas son las calles con terrazas de veladores afectadas:

Reyes Católicos, Segura, San Pablo, Plaza de la Magdalena, Pastor y Landero, Canalejas (desde Marqués de Paradas hasta Bailén), Cuesta del Rosario, Pza. de la Pescadería, Villegas, Boteros, Pérez Galdós, Ángel María Camacho, Jesús de las Tres Caídas, Luchana, Avenida de la Constitución, Santander, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Castelar, Puerta de Jerez (Bliss Bar y Starbucks) San Gregorio, Santo Tomás, Pza Contratación, Arfe, San Diego, Francisco López Borda, Adriano (desde Antonia Díaz a Valdés Leal), Julio César y Paseo de Colón (desde Adriano a Reyes Católicos), Jimios, Gamazo, Barcelona, Pza. Duque de la Victoria, Trajano, Plaza de la Gavidia, Plaza de San Lorenzo, Angostillo, Daoiz (Pza Fernando de Herrera- Florentino Pérez Embid), José Gestoso, Correduría, Feria, Relator (desde calle Feria hasta su confluencia con Alameda de Hércules), Alameda de Hércules y calles y plazas de confluencia (Plaza Pedro Zerolo, calles Santa Ana, Leonor Dávalos, Arias Montano, Recreo, Juan de Oviedo, Lumbreras, Peris Mencheta, Belén, Vulcano, Niño Perdido, Barco y esquina Amor de Dios), Plaza Cristo de Burgos, Almirante Apodaca, Alhóndiga, Altozano, Pureza, San Jacinto (zona peatonal), San Jorge, Castilla y Plaza de Santa Ana.

También hay que añadir de forma especial los que tienen limitaciones desde las 17.00 horas, como son los de Granada, Plaza de San Francisco (terrazas de veladores en acerado), Plaza de San Francisco 13 (La Muralla), Hernando Colón 2 (La Juguetería), Chicarreros, perpendiculares a Sierpes, Capataz Rafael Franco, Tarifa, (ajustará su terraza de veladores) Argote de Molina, Placentines, Francos, Conteros, Alemanes, Plaza Virgen de los Reyes (Establecimiento El Giraldillo), Almirantazgo, Martín Villa, Orfila, Entrecárceles, Faisanes, Álvarez Quintero (el establecimiento Puerta del Perdón, ajustará su terraza de veladores), calle Blanca de los Ríos. También los establecimientos de hostelería con terrazas de veladores situadas en calle Albareda, General Polavieja y Almirante Bonifaz.

También hay que incluir en este listado, según el día, a los de la Plaza de la Alfalfa, la Plaza del Salvador, Plaza Jesús de la Pasión, calle Huelva, la calle Mateos Gago, calle Joaquín Guichot, la Plaza de la Encarnación y las calles José Luis Luque y Regina.

Locales donde no se venderá alcohol en Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2026 tampoco no podrán expenderse bebidas en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, en los establecimientos cuyo acceso se realice desde las calles incluidas en los siguientes sectores, cuando por las mismas discurran desfiles procesionales, desde la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento, hasta la finalización del paso de la cofradía. Hay dos sectores afectados:

Sector 1: área contenida dentro del perímetro delimitado por las calles y espacios siguientes: Paseo Alcalde Marqués del Contadero, Radio Sevilla, Arjona*, Luis de Vargas, Marqués de Paradas, Canalejas, San Eloy, Fernán caballero, Monsalves, El Silencio, Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Amor de Dios, García de Tassara, plaza de San Andrés, Don Pedro Niño, Amparo, Madre María de la Purísima, Plaza San Juan de la Palma, Dueñas, Doña María Coronel, Peñuelas, plaza de San Román, Matahacas, Puerta del Osario, Muro de los Navarros, Puerta de Carmona, San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Vírgenes, San José, Ximénez de Enciso, Fabiola, Mateos Gago, Rodrigo Caro, plaza de la Alianza, Joaquín Romero Murube*, plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida Constitución*, Puerta de Jerez, Almirante Lobo* y Paseo Alcalde Marqués del Contadero. (Salvo en las calles marcadas con asterisco (*) los establecimientos afectados son, en su caso, los ubicados en ambas aceras; en las demás calles, así como en las plazas, solo resultan afectados los ubicados en la acera incluida dentro del recinto delimitado).

Sector 2: área contenida dentro del perímetro delimitado por las calles y espacios siguientes: Betis, Paseo de Nuestra Señora de la O, Callejón de la Inquisición, Callao, San Jorge, San Jacinto (números pares hasta Pagés del Corro), San Jacinto (números impares desde Pagés del Corro), Pureza, Párroco Don Eugenio, Pelay Correa, Bernardo Guerra, Pureza, Troya y Betis. Los establecimientos afectados son, en su caso, los ubicados en ambas aceras.

Se exceptúa de esta prohibición la venta de agua, refrescos, zumos y néctares (en envases de plástico de 500 cm3 . de capacidad máxima); y café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.