El misterio del incienso sagrado: de los rituales bíblicos a la fórmula secreta de la Semana Santa de Sevilla

La Biblia alude al incienso en múltiples ocasiones, desde los rituales del Templo hasta las visiones proféticas y las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Ya en el libro del Éxodo, Dios entrega a Moisés instrucciones detalladas sobre el altar destinado a las ofrendas aromáticas y sobre la mezcla sagrada que debía utilizarse. Aquella composición debía colocarse ante el lugar donde el Señor se manifestaba y estaba estrictamente prohibido reproducirla para uso personal. Con el paso de los siglos, la fabricación de esta mezcla se convirtió en un oficio altamente especializado en Jerusalén.

Joachim Jeremias, erudito en Estudios del Cercano Oriente, explica que familias como los Abtinás custodiaban la fórmula del Ketoret, una preparación considerada casi secreta, elaborada con materias primas de gran calidad importadas de Arabia y el Cuerno de África. Su aroma impregnaba la ciudad hasta el punto de convertirse en parte del paisaje sensorial cotidiano. La literatura rabínica recoge incluso que las mujeres no solían perfumarse ni en el día de su boda, porque la fragancia del Ketoret eclipsaba cualquier otro olor.

Incienso puro. / Archivo El Correo

De Mateo a los apócrifos

En el Nuevo Testamento, Mateo incluye el incienso como uno de los regalos ofrecidos al Niño Jesús por los Magos de Oriente, un gesto que, según la interpretación más extendida, reconoce su condición de figura divina y su dignidad real. Más adelante, en el libro del Apocalipsis, hallamos los aromas en copas de oro presentadas por los ángeles e identificadas como las súplicas de los creyentes.

Tampoco falta la mezcla sagrada en la literatura apócrifa, pudiendo hallarse ejemplos en el Evangelio Armenio de la Infancia, donde Joaquín, abuelo materno de Jesús, deposita el incienso en el Templo de Jerusalén mientras llora frente al tabernáculo. Por su parte, el Libro árabe del Tránsito de la bienaventurada Virgen María indica que tras la Asunción de María tuvo lugar una escena celestial donde “se elevaba un olor de incienso y se oía entonar cánticos”, mientras la multitud alababa a Dios.

Diversos estudios sobre la liturgia antigua señalan que el uso del incienso comenzó a extenderse a partir del siglo IV, cuando el cristianismo ya era una religión legal y podía desarrollar ceremonias más elaboradas. Su utilización por parte de la Iglesia Católica está recogida en la Instrucción General del Misal Romano, que determina en qué momentos puede emplearse dentro de la celebración eucarística.

Cubierta del Libro de Rafael Roblas Caride. / Editorial Almuzara

Un sello distintivo

Pero es en la Semana Santa cuando el incienso adquiere una dimensión casi sensorialmente dominante, multiplicándose su efecto durante las procesiones. Esto ha dado pie a que la mayoría de hermandades de Sevilla, y de otras muchas localidades andaluzas y españolas, elaboren su propia mezcla, buscando un sello distintivo que las identifique.

Lejos de limitarse a la resina pura (tradicionalmente olíbano o incienso natural procedente de árboles del género Boswellia), las cofradías encargan composiciones aromáticas en las que se combinan distintas resinas y esencias. Algunas optan por fragancias más intensas y oscuras, acordes con el carácter sobrio de sus titulares, mientras que otras prefieren aromas más suaves y envolventes.

Uno de los inciensos más legendarios de Sevilla es el de El Silencio, un aroma sobre el que, como bien explica el filólogo Rafael Roblas Caride en su libro Hermandad de El Silencio (Almuzara, 2025), “pueden escribirse mil libros y referirse otro número tal de leyendas”. Y es que la Madre y Maestra ha conservando siempre bajo secreto tanto las materias primas como las proporciones de su mezcla. El verdadero guardián de estas medidas fue Manolo Palomino, hermano ejemplar de la Archicofradía que ejerció como Prioste.

Grabado de Gustav Doré de 1862. / Archivo de la Hermandad de El Silencio

La fórmula secreta

Entre las anécdotas de Palomino sobresale aquella en la que encargó a un grupo de hermanos jóvenes que “recolectaran furtivamente” las naranjas que colgaban de los árboles de la entonces calle General Moscardó (hoy El Silencio), a fin de completar la famosa fórmula con la cáscara amarga. En otra ocasión, consiguió una mezcladora de cemento para que los ingredientes de la mixtura se agitaran con mayor brío y mejorara su resultado final. Ni que decir tiene que jamás reveló la fórmula a quien se la preguntó.

Un documento hallado años después en el archivo de la Hermandad, redactado por Luis Ybarra y Osborne, arrojó algo de luz sobre el enigma. Según relata Rafael Roblas, el que fuera vicepresidente de la Federación de Hermandades en la década de 1930 obtuvo en un viaje a Roma una receta usada en el Vaticano gracias a la mediación de un amigo. Allí, un empleado le mostró un libro de 1727 donde figuraba la fórmula. Con el tiempo, aquel hombre falleció y su contacto en Roma terminó pidiéndole a Ybarra que se la devolviera, porque ya no lograban encontrarla.

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¿Son por tanto “hermanos de sangre” los inciensos del Vaticano y El Silencio? Leyenda o no, otra cuartilla manuscrita propiedad de la Hermandad señala una serie de elementos que coinciden con los que, desde mediados de los años cuarenta, se usan en la Archicofradía para la elaboración de la codiciada mezcla: incienso, benjuí, estoraque, canela, clavo, bálsamo de tolú, pétalos de rosa, cascarilla, lirio de Florencia, flor de espliego, madera de Rides, leño de alico, mirra, sándalo, vailla y almizcle. Aunque, como concluye el profesor Roblas citando a Manuel Palomino: “Lo importante no son los ingredientes, sino las proporciones”.