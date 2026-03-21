Semana Santa 2026 en la Sierra Norte de Sevilla: Alanís y Constantina concentran los estrenos

La Semana Santa de 2026 en la Sierra Morena, antigua Sierra Norte, será especialmente emotiva en Alanís y Constantina, las localidades que concentrarán los principales estrenos de la comarca. En Constantina, donde en 2025 el Cristo del Amor incorporó una nueva imagen secundaria de María Magdalena para completar su paso de misterio, la Amargura partirá desde su sede canónica, la Iglesia de San Juan de Dios, tras más de 50 años de exilio en la Parroquia de la Encarnación, templo principal de la villa.

La hermandad de la Amargura de Constantina, una de las decanas de la localidad y que desfila el Domingo de Ramos junto a la popular Borriquita, presentará uno de los estrenos más relevantes. La cofradía, establecida en la Iglesia de San Juan de Dios desde 2011, partirá desde su templo tras 51 años de estancia en la Parroquia de la Encarnación, sede canónica a la que emigró en 1974 tras el cierre definitivo del Convento de las Clarisas. Su primitivo hogar fue regentado por la orden de las hermanas de la doctrina cristiana.

El Nazareno de Alanís, con su túnica del estandarte. / El Correo

Un templo propiedad del Ayuntamiento de Constantina y de estilo barroco

La comitiva saldrá a las 18:00 horas desde San Juan de Dios, templo de estilo barroco y titularidad municipal que regenta de forma usufructuaria la propia corporación. El principal estreno será el inicio y la recogida de una procesión que permitirá a la Amargura y al Señor de la Humildad y Paciencia partir desde el pórtico principal de un inmueble en el que residen desde el año 2011 y al que el segundo paso regresará a las 23:30 horas.

La Virgen de la Amargura de Constantina, en su paso de palio. / Manolo Sánchez

El nuevo punto de inicio del desfile supondrá una variación del itinerario con respecto a 2025, ya que los más de 300 nazarenos blancos y rojos saldrán de San Juan de Dios en dirección a la pintoresca calle Mesones para retomar el camino habitual del Domingo de Ramos. En el regreso, la cruz de guía recorrerá las calles Mártires, Vinagra y Mesones en un nuevo trayecto tras atravesar la Plaza Virgen de la Amargura.

Enriquecimiento del ajuar de la dolorosa

Además, la Virgen de la Amargura estrenará un antiguo rostrillo a base de un paño egipcio que fue bordado en oro y plata y cuya elaboración y diseño datan del siglo XIX. La titular mariana de la corporación, gubiada por Luis Álvarez Duarte, también lucirá un nuevo encaje de punto de España de oro del XIX e irá entronizada en el palio que ejecutara Eloísa Rivera en 1889.

El ajuar de la Virgen es de incalculable valor, ya que el techo de palio obedece a los trazos de uno de los primeros dibujos ornamentales de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que a finales del siglo XIX trabajó en el taller de Eloísa Rivera, y el manto es igualmente de la propia Rivera y ha sido fechado en 1881. La saya que vestirá la dolorosa en su salida procesional del próximo Domingo de Ramos fue diseñada por el actual hermano mayor, Carlos Rodríguez, y bordada en oro fino por el taller de la propia hermandad.

Primer plano del portentoso Señor de la Humildad y Paciencia de Constantina. / Manolo Sánchez

Un portentoso misterio

En el primer paso de la cofradía aparecerá el imponente Señor de la Humildad y Paciencia, una impactante imagen atribuida a Pedro Roldán de finales del siglo XVII y que fue bautizado como el Cristo del Aceite por haber sido ocultado en una tinaja de aceite durante la Guerra Civil para evitar su destrucción. El titular cristífero irá escoltado por un romano gubiado por Ramos Corona y un sayón que barrena el terreno para cavar un agujero desde el que alzar la cruz y cuya hechura fue fechada en la centuria del XVIII.

El Nazareno de Alanís luce restaurado su centenario estandarte

A 26 kilómetros de Constantina se alza la pintoresca Alanís, una localidad que presentará uno de sus estrenos más relevantes durante el desfile del Viernes Santo de la popular cofradía de Nuestro Padre Jesús. La hermandad expondrá restaurado su estandarte, ejecutado y donado por el sastre local Leopoldo Guzmán en 1926 y de cuya hechura se cumplen precisamente 100 años en 2026. La pieza, de una sobresaliente riqueza artística, ha sido restaurada por el bordador y restaurador sevillano Francisco Javier Sosa.

Primer plano del venerado Nazareno de Alanís. / El Correo

El estandarte de la corporación fue ejecutado por su autor usando bordados en oro que datan de finales de la centuria del XIX y que fueron reutilizados para la realización de una obra que es de idéntico diseño a una de las túnicas que luce el propio titular cristífero de la hermandad, de autoría anónima y fechado hacia 1572.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la intervención a la que fue sometida la pieza ha consistido en la eliminación de polvo mediante micro aspiración, eliminación de residuos como cera y grasa y la limpieza mecánica de las hilaturas metálicas. Los hilos sueltos han sido reintegrados al estandarte junto a lentejuelas y canutillos de nueva factura en sustitución de los primitivos ya deteriorados. En la última fase, los elementos han sido integrados en el nuevo tejido de terciopelo de algodón.

Detalle de los bordados del estandarte del Nazareno de Alanís. / El Correo

Una obra idéntica a una de las túnicas del Señor

El centenario estandarte responde a un diseño idéntico del empleado para la realización de una de las tres túnicas que integran el ajuar del Señor. La túnica, de color morado y bordada en oro fino, es de un notable valor y se une a una colección de prendas que completan una túnica lisa de terciopelo morado y que portará en sus estaciones de penitencia de la próxima Madrugá del Viernes Santo y de la mañana del Viernes Santo y otra blanca bordada que suele revestir a la venerada imagen durante las fiestas de agosto.