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Pregón de la Semana Santa de Sevilla, en directo: José Antonio Rodríguez avanza que que habrá sorpresas en el Maestranza
El periodista sevillano José Antonio Rodríguez es la persona elegida por el Consejo de Hermandades y Cofradías para llevar a cabo una de las citas más importantes de la Cuaresma
José Antonio Rodríguez Benítez es el encargado de pregonar la Semana Santa a Sevilla este Domingo de Pasión. El periodista ya ha avanzado que tiene preparadas algunas sorpresas para este pregón, un texto que en las últimas horas ha dormido bajo el manto de la Esperanza de Triana. Dada su juventud, el pregonero tiene una intención clara después de haber recibido el honor de anunciar la Semana de Pasión sevillana: acercar una de las citas más importantes de la Cuaresma a los jóvenes.
La cita, un año más, tiene lugar en el Teatro de la Maestranza, que se engalana para recibir uno de los actos más importantes de la Semana Santa, con el que arranca la última semana antes del ya tan esperado Domingo de Ramos.
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